Der TuS Maikammer, der SV Geinsheim und die Fußball-Frauen des FFC Niederkirchen spielen noch um den Aufstieg mit. Dabei kommt es zu einem Showdown kommende Woche

Die besten Aussichten von diesen drei Teams hat der TuS Maikammer. Seit dessen 3:1-Sieg gegen den SV Rot-Weiß Seebach am 19. Oktober 2025 führt der TuS die Tabelle der A-Klasse Rhein-Mittelhaardt an. Daran änderte sich auch nichts, als er am vergangenen Sonntag beim Rückspiel im Seebacher Meisterwasental verdient mit 2:5 verlor. „Nach unserem Führungstreffer zum 1:0 in der achten Minute war Seebach bis zum Schluss in allen Belangen besser“, gab TuS-Trainer Igor Keller zu.

Die Gastgeber zogen durch den nicht erwarteten deutlichen Erfolg mit Maikammer gleich. Berücksichtigen muss man allerdings, dass bezüglich des am 28. März abgebrochenen Auswärtsspiel der Gäste bei der SG Limburgerhof immer noch kein Urteil gesprochen wurde und der TuS möglicherweise am „grünen Tisch“ noch drei Zähler erhält.

Die ersten zwei der verbleibenden drei Spieltage dieser Saison eröffnet Maikammer mit jeweils einem Derby gegen den TuS Niederkirchen und den VfB Haßloch, kann also Seebach mit Siegen noch unter Druck setzen. Ein Handicap ist allerdings das Verletzungspech. TuS-Stürmer Tobias Fath, der die Torjägerliste mit 26 Treffern anführt, droht bis zum Saisonende auszufallen. Er wurde schon beim 8:1-Heimsieg gegen den FSV Schifferstadt II schmerzlich vermisst. Mannschaftskapitän Marvin Ehrenpreis musste in Seebach wegen einer Schulterverletzung ausgewechselt werden – sein weiterer Einsatz ist daher fraglich.

Trotz des Rückschlags am Wochenende bei RW Seebach hat der TuS Maikammer (weiße Trikots) noch gute Aufstiegschancen in die Fußball-Bezirksliga. Foto: Thorsten von Löbbecke

Der erstmalige Aufstieg des TuS Maikammer in die Bezirksliga wäre jedenfalls der bisher größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Sollten auch die zweite TuS-Mannschaft, aktuell Tabellenführer der C-Klasse Rhein-Mittelhaardt, Staffel West, und die A-Junioren, die unter dem Dach der JSG Kalmit antreten und die Tabelle der Kreisliga West anführen, aufsteigen, wäre 2026 für den TuS ein Meilenstein in der Klubhistorie.

SV Geinsheim ist auf fremde Hilfe angewiesen

Wie Maikammer, das am Donnerstagabend auf TuS Niederkirchen trifft, hat auch Bezirksligist SV Geinsheim am drittletzten Spieltag ein Derby zu bestreiten. Geinsheim kann allerdings nicht mehr aus eigener Kraft aufsteigen. Nachdem der SVG in der Winterpause als Tabellendritter zum damals punktgleichen Führungsduo TSG Jockgrim und SV Südwest Ludwigshafen acht Punkte Rückstand hatte, kam der Klub nun bis auf drei Zähler an Jockgrim heran. Plötzlich war der Wiederaufstieg in die Landesliga aus eigener Kraft möglich. Das anschließende 1:1-Unentschieden im direkten Duell bei der TSG und eine völlig unerwartete 0:2-Heimniederlage gegen den SV Obersülzen warf Geinsheim im Aufstiegsrennen wieder zurück. Vor dem am Sonntag anstehenden Duell gegen die TSG Deidesheim beträgt der Rückstand zum Relegationsplatz vier Punkte. Da aber auch Jockgrim zuletzt schwächelte, ist es für Geinsheim zwar eine schwierige, aber immer noch hoffnungsvolle Ausgangsposition.

FFC Niederkirchen hat es in der eigenen Hand

Noch schlechter als für Bezirksligist SV Geinsheim sah es im Winter für den 1. FFC Niederkirchen im Aufstiegsrennen der Frauen-Verbandsliga Südwest aus. Dafür agierte Spitzenreiter TuS Wörrstadt zu souverän. Seit dem vergangenen Sonntag sieht es jedoch ganz anders aus. Während Niederkirchen den 1. FFC Ludwigshafen mit 10:0 abfertigte, erreichte Wörrstadt im Heimspiel gegen den FFV Fortuna Göcklingen nur ein torloses Unentschieden. Der Vorsprung der Rheinhessinnen auf den FFC schmolz deshalb auf zwei Punkte. Da beide Mannschaften nächste Woche in Wörrstadt aufeinandertreffen, ist plötzlich nach drei Jahren Verbandsligazugehörigkeit der Wiederaufstieg in die Regionalliga aus eigener Kraft möglich.

Termine

Bezirksliga Vorderpfalz: SV Geinsheim - TSG Deidesheim (Sonntag, 15 Uhr), TuS Mechtersheim II - 1. FC 08 Haßloch (Montag, 19.45 Uhr)

A-Klasse Rhein-Mittelhaardt: TuS Maikammer - TuS Niederkirchen (Donnerstag, 19 30 Uhr), SV Altdorf-Böbingen (Freitag, 19.30 Uhr), TuS Maikammer - VfB Haßloch (Mittwoch, 19.30 Uhr)

A-Junioren-Landesliga Südwest, Staffel A: TSG Deidesheim - FSV Offenbach (Samstag, 16 Uhr)

B-Junioren-Landesliga Südwest, Staffel A: 1. FC 23 Hambach - FC Speyer 09 II (Samstag, 12.30 Uhr), FSV Offenbach II - TSG Deidesheim (Samstag, 16 Uhr)

C-Junioren-Landesliga Südwest, Staffel A: Ludwigshafener SC II - TSG Deidesheim (Samstag, 14.30 Uhr)

D-Junioren-Landesliga Südwest, Staffel A: FG 08 Mutterstadt - 1. FC 23 Hambach (Freitag, 18 Uhr)

Frauen-Verbandsliga: DSG Breitenthal - 1. FFC Niederkirchen (Samstag, 17 Uhr)