Erst war der Himmel am Samstag gelblich-braun, dann kam mit dem Regen der Staub auf Pflanzen, Autos und Straßen, am Montag dann der Schnee. Was es mit der Witterung dieser Tage auf sich hat, erklärt ein Klimatologe vom Wetterbüro Klima Palatina.

Alle paar Wochen stürmt es in der größten Trockenwüste der Erde, in der Sahara in Afrika, sommers wie winters. Doch dass die Auswirkungen bis in die Pfalz zu spüren sind, das ist dann doch recht selten. Das sagt der Klimatologe Wolfgang Lähne aus Römerberg im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Doch am Wochenende war es wieder so weit: Ein mehrere 100 Kilometer breites Tiefdruckgebiet, das von der iberischen Halbinsel bis nach Nordafrika reichte, hat den Staub aus der Sahara über das Mittelmeer, Norditalien und über Frankreich zu uns verfrachtet. Und somit den Himmel über der Vorder- und Südpfalz in ein gelblich-braunes Licht getaucht.

Die Folgen hat so mancher dann spätestens am Samstag oder Sonntag gespürt oder gesehen: Auf Pflanzen und Autos lag eine Staubschicht, nachdem es geregnet hat. Von Blutregen reden die Klimaexperten in diesem Fall – oder auch vom Blutschnee, wenn es geschneit hat. „Doch im Gegensatz zu Nordbayern und Thüringen war bei uns der Staub bereits wieder abgezogen und der Schnee am Montag weiß“, erklärt Lähne. Der Begriff Blutschnee komme aus dem Mittelalter. Damals habe man Wetterphänomene noch nicht wissenschaftlich deuten können und darin stattdessen Zeichen gelesen.

Asthmatiker haben Probleme

Dass die feinen Quarzsandteilchen nicht über uns hinweggeweht wurden, lag laut Lähne daran, dass die Pfalz im auslaufenden Bereich des Tiefdruckgebiets lag und der Wind eher schwach war.

Ob der Staub für Menschen schädlich ist, kann Lähne nicht sagen: „Dafür bin ich kein Experte.“ Zwei RHEINPFALZ-Leser mit Asthma gaben unterdessen an, am Wochenende deutliche Probleme mit der Atmung gehabt zu haben.

Vorhersage: Dauerfrost bleibt

Stichwort Schnee: Einen direkten Zusammenhang mit dem Saharastaub gibt es laut dem Klimatologen von Klima Palatina nicht: „Es ist zum Beispiel nicht so, dass der Niederschlag dadurch verstärkt worden wäre.“ Ein Wintereinbruch wie dieser sei selten, aber nicht extrem. „Da haben wir in den Aufzeichnungen schon ganz andere Winter vermerkt, zum Beispiel 1929, als es auf der Kalmit -26 Grad kalt war“, so Lähne. Mit dem Klimawandel würden solche Winter zwar nicht ausbleiben, aber die Wahrscheinlichkeit dafür sinke.

Und wie sieht das Wetter für die restliche Woche aus? Der Klimatologe geht von weiterem Dauerfrost aus. Bis Mittwochvormittag sei in der Region noch mit weiteren Schneefällen zu rechnen. Nachts kann es bis zu -10 Grad kalt werden, am Tag bei Sonnenschein bis maximal 0 Grad. Wie es kommende Woche weitergeht, ob der Winter uns also noch weiter begleitet, sei noch nicht abzusehen. „Dazu sind die Wettervorhersagemodelle aktuell zu unterschiedlich“, sagt Lähne.