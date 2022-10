Warum früher manches wirklich besser war, sogar auf dem Deutschen Weinlesefest.

Früher war mehr Kokos! In Abwandlung des Loriot-Zitats „Früher war mehr Lametta“ lässt sich dies heutzutage ebenso wehmütig auf Kokos-Schaumküsse übertragen. Bildeten diese in der Vergangenheit doch allein schon durch ihre fast vollkommen weiße Farbe einen reizvollen Kontrast zu den dunklen Exemplaren. Davon ist aktuell auf dem Deutschen Weinlesefest wenig zu sehen, wie eine persönliche Marktstudie ergab. Kokosraspeln sind nur noch in homöopathischen Dosen eingebettet in eine hell- oder dunkelbraune Schokoladenmasse zu finden. Das geht mit dem Verlust des Gefühls der einstmals rauen Oberfläche von Kokos-Schaumküssen einher. Und auch in der Papiertüte, in der sie untergebracht sind, raschelt nichts mehr. Im Gegensatz zu früher, als da immer noch ein Teelöffel voll Kokosraspeln drin war, der genussvoll verspeist wurde. Was traurig stimmt und zu der sentimentalen Umdichtung eines bekannten Liedes inspiriert: „Sag' mir, wo die Raspel sind ...“