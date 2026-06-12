Die 350 Startplätze beim Mußbacher Triathlon waren innerhalb von 24 Stunden vergriffen. Die Veranstalter aber werden das Kontingent aber aus gutem Grund nicht erweitern.

Zum 33. Mal trägt der TV Mußbach am Sonntag seinen Triathlon aus. Auf die Athleten warten 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen. Da die Wechselzonen gut fünf Kilometer auseinanderliegen, hat der Veranstalter eine logistische Herausforderung zu bewältigen. Start ist um 8.30 Uhr im Stadionbad Neustadt.

„Wir hatten das so jetzt nicht erwartet. Gefreut hat es uns natürlich trotzdem“, erzählt Herbert Renner, der mit Heike Renner und Martin Burkhardt die Organisationsleitung innehat. Die Veranstaltung ausdehnen und noch mehr Athleten zulassen? „Das ist logistisch einfach nicht möglich, wir müssten noch mehr Leute in die Bahnen schicken. Außerdem würde die Qualität der Veranstaltung leiden, das wollen wir auf keinen Fall“, sagt Renner. Sportliche Höchstleistungen stünden für den Veranstalter nicht im Mittelpunkt. Es gehe ihnen darum, vielen Breitensportlern den Zugang zu ermöglichen.

Radstrecke teilweise halbseitig gesperrt

750 Meter werden im Stadionbad geschwommen, aufgeteilt in fünf Startgruppen. Jeder Teilnehmer ist selbst dafür verantwortlich, dass er die volle Strecke schwimmt. Zur Kontrolle werden Strichlisten geführt. Die 20 Kilometer lange Radstrecke, die über Landstraßen und Wirtschaftswege führt, ist teilweise halbseitig gesperrt, es gilt die Straßenverkehrsordnung. „Die Teilnehmer müssen selbst mitdenken und nicht nur treten. Aber die können damit umgehen, woanders ist das oft auch so“, erklärt Renner. Auf der Strecke gilt Windschattenverbot. Aber Wirtschaftswege? Bei dem Wetter mit dem Regen in den letzten Tagen und Wochen? „Die Möglichkeit besteht, dass es matschige Stellen gibt. Aber wir fahren die Strecke am Samstag mit dem Kehrbesen ab und versuchen sie so sauber wie möglich zu halten“, sagt Renner.

Die zwei Mal zu laufende 2,5 Kilometer lange Runde findet auf und nahe dem Vereinsgelände statt. Dass für die Radstrecke der öffentliche Raum zur Verfügung steht, sei ohne die Unterstützung von Polizei, Stadt und Ordnungsamt nicht möglich, wie die Veranstalter betonen.

Mit Landwirten auf einer Wellenlänge

Dass eine öffentliche Sportveranstaltung, sei sie noch so beliebt bei allen Teilnehmern und der Bevölkerung, auch ihre Sollbruchstellen haben und gezielt sabotiert werden kann, zeigte der Ironman in Hamburg am letzten Wochenende. Unbekannte streuten auf der Radstrecke Metallsplitter, die für über 150 platte Reifen und etliche beendeter Rennen sorgten. Dass es in Mußbach auch so kommen könnte, kann sich Renner nicht vorstellen: „Hamburg ist etwas anderes. Die abgelehnte Olympiabewerbung zeigt, dass sie es mit dem Sport nicht so haben. Wir sitzen beispielsweise mit den Landwirten aus Meckenheim und Ruppertsberg zusammen und sind auf einer Wellenlänge.“

Dennoch: Eine solche Aktion lässt vor allem die Sportler zusammenzucken. „Ich war da richtig geschockt. Was muss in einem Menschen abgehen, absichtlich die Leute zu gefährden? Wenn man mit so einem hohen Tempo durchfährt, kann es einen schnell mal hinlegen. Das kann extrem gesundheitsgefährdend werden“, sagt Jakob Breinlinger, der 2025 in Mußbach Zweiter wurde und vor zwei Jahren im Schlussspurt gegen seinen Bruder David siegte. Er kennt es anders: „Zum Glück habe ich bisher nur das Gegenteil erlebt und wurde von den Zuschauern angefeuert.“

Der Favorit lebt in Heidelberg

Der 25-Jährige, der in Heidelberg wohnt, studiert und für das AERA sports team/Team Nikar Heidelberg startet, geht bei seiner fünften Teilnahme als Favorit ins Rennen. „Ich bin schon immer gerne dort gestartet. Es ist ein cooler, familiärer Wettkampf und keine große Kommerzveranstaltung“, erzählt Breinlinger. Er betreibt neben seinem Chemiestudium und dem Triathlon, für den er um die 15 Stunden pro Woche trainiert, mit zwei Freunden ein Coaching-Unternehmen für Ausdauersportler. „Wir haben das vor anderthalb Jahren angefangen, weil wir einfach Bock drauf hatten“, erklärt er. Einfach erklärt: Wer einen Trainingsplan braucht, meldet sich bei ihnen. „Wir versuchen, auf individuelle und personalisierte Betreuung zu setzen und geben den Athleten regelmäßige Updates“, sagt Breinlinger.

Er weiß, warum die Sportler diesen Service, von dem es in Deutschland immer mehr gibt, in Anspruch nehmen: „Die meisten haben einen, teilweise stressigen, Vollzeitjob und wollen sich in der Freizeit neben ihrem Training nicht noch damit beschäftigen, es auch zu planen. Da tut es gut, das in andere Hände zu geben. Und mit einem Plan und klaren Vorgaben, was gemacht werden soll, ist es auch einfacher durchzuziehen.“