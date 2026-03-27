Bei einer teils emotionalen Versammlung haben Vertreter der Stadt und Anlieger der Saarlandstraße über die dortigen Verkehrsprobleme gesprochen. Manches sorgte für Verdruss.

Rund 50 Anwohner der Saarlandstraße sind am Mittwochnachmittag zu einer Versammlung in die Aula des Leibniz-Gymnasiums gekommen, um mit Vertretern der Stadtverwaltung über die Verkehrsprobleme zu sprechen, die die Anlieger seit Monaten umtreiben.

Was sind die Probleme?

Auslöser ist die Sperrung der Amalienstraße, die für eine umfassende Sanierung seit etwa einem Jahr dicht ist – und das auch noch ungefähr ein weiteres Jahr sein wird. Die offizielle Umleitung verläuft zwar über die B38, dennoch nutzen viele Autofahrer die Saarlandstraße als Ausweichroute. Das ist unstrittig. Verkehrsdezernent Bernhard Adams (parteilos) sagte, der Verkehr habe sich „mindestens verdoppelt, wenn nicht sogar verdreifacht“. Nicht nur das beklagten die Anwohner bereits im Sommer vergangenen Jahres. Sie berichteten auch, dass zu schnell gefahren werde, dass Autos auf den Gehweg auswichen und Fußgänger gefährdeten und Radfahrer bedrängt würden. Die Verwaltung schaute sich daraufhin die Lage vor Ort an und bestätigte die Beobachtungen der Anwohner.

Was ist danach passiert?

Die Verwaltung sah dringenden Handlungsbedarf, um Radfahrer und Fußgänger zu schützen. Deshalb änderte sie Ende vergangenen Jahres die Parkregelung. Ein Problem aus ihrer Sicht war, dass an der Bergseite der Straße Autos in langen Schlangen parkten. Autofahrer hingen deshalb lange hinter langsam bergauf fahrenden Radfahrern und seien deshalb versucht, diese zu überholen, obwohl der Platz nicht reicht. Teilweise werde dabei auch der Gehweg mitgenutzt. Die Stadt ordnete deshalb an, dass nur noch in markierten Flächen geparkt werden darf. 50 Stellplätze stehen dadurch zwischen den Hausnummern 1 und 78 zur Verfügung. Dazwischen gibt es Ausweichflächen, in die Radfahrer einscheren können, damit Autos überholen können. Außerdem kontrolliert die Stadt zum Schutz der Fußgänger stärker, dass nicht auf dem Gehweg geparkt wird. Adams sagte, man habe beobachtet, dass einzelne Anwohner ihre Autos dort „in Sicherheit“ brächten. Außerdem „blitzte“ die Stadt überproportional oft in der Saarlandstraße: 15-mal im Jahr 2025, bisher dreimal in diesem Jahr.

Hat sich die Regelung bewährt?

Dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. Adams ist der Auffassung, dass sich die Lage deutlich gebessert habe. Diese Ansicht teilen offenbar manche Anwohner, was sie durch Kopfnicken oder entsprechende Kommentare zu ihren Sitznachbarn am Mittwoch deutlich machten. Die Mehrzahl der Anwesenden sah hingegen keine Verbesserung, manche sprachen gar von einer Verschlechterung.

Der Beigeordnete berichtete, dass die Blitzereinsätze im vergangenen Jahr eine Überschreitungsquote von 11,4 Prozent ergeben hätten. In diesem Jahr, nach Einführung der neuen Regeln, seien es nur noch 3,9 Prozent. Eine Anwohnerin kritisierte indes, dass der Blitzer an der falschen Stelle stehe. An dem Standort werde nicht besonders schnell gefahren, außerdem sei er lange vorher sichtbar. Adams und Thorsten Völker, der Fachbereichsleiter Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste, sagten daraufhin zu, einen neuen Standort zu prüfen. Mitnehmen wollte Adams auch die Forderung, deutlicher auf die Tempo-30-Regelung hinzuweisen. Außerdem soll auf Anregung der Anwohner ein Lkw-Fahrverbot geprüft werden. Die Anwohner wehren sich aber vor allem aus einem anderen Grund gegen die neue Parkregelung.

Was stört die Anwohner?

Dadurch dass Parken nur in gekennzeichneten Flächen erlaubt ist, sind Stellplätze weggefallen. Adams sprach vom Verlust von zehn Parkplätzen, was direkt zu lautem Protest führte. Zuhörer warfen ein, dass viel mehr Stellplätze verloren gegangen seien. Zumindest ein Teil dieser Diskrepanz lässt sich dadurch erklären, dass die Anwohner bisher auch vor ihren Garagen parken konnten, was die Verwaltung nicht als Parkplätze zählte. Anwesende ärgerten sich jedenfalls darüber, dass sie jetzt abends Probleme hätten, in ihrer Straße einen Parkplatz zu finden. Außerdem beklagten sie, dass sie abends und an den Wochenenden Knöllchen fürs Falschparken erhielten, also zu Zeiten, wenn nicht viel Verkehr herrsche. Christine Locher, die Abteilungsleiterin Verkehrsplanung, sagte dazu, dass Verkehrsregeln zu jeder Tageszeit gälten.

Was sagt die Verwaltung zu dem reduzierten Parkplatzangebot?

Adams richtete „eine große Bitte“ an die Anwohner. Sie sollten doch ihre Autos in die Garagen stellen, dann blieben auch genügend Stellflächen auf der Straße übrig. Eine Frau erwiderte, ihr Auto passe nicht in ihre Garage aus den 60er-Jahren. Diesen Einwand ließ der Beigeordnete nicht gelten. Die Stadt sei nicht in der Pflicht, Anwohnern Parkplätze im öffentlichen Raum zu verschaffen. Wessen Auto zu groß sei für die Garage, der „muss überlegen, die Garage abzureißen und eine neue zu bauen“. Ihm sei klar, dass das keiner hören wolle. Aber er kenne mindestens 50 Straßen in Neustadt, in denen die Anwohner keine Chance hätten zu parken und sich anders behelfen müssten. Locher sagte: „Keiner hat ein Anrecht, einen Parkplatz im öffentlichen Raum zu besitzen.“ Kim Brandhuber aus der Abteilung Verkehrsplanung verwies darauf, dass man abends in der oberhalb verlaufenden Hauberallee immer einen Parkplatz finde. Den Weg dorthin fand ein Anwohner wiederum nicht zumutbar.

Welche Möglichkeiten wurden noch geprüft?

Adams sprach eine Reihe von Forderungen und Lösungsvorschlägen an, die von Anwohnern an die Verwaltung herangetragen wurden. Er machte aber auch klar, warum die Stadt sie nach einer Prüfung verworfen habe. Die Auszeichnung der Saarlandstraße als „Spielstraße“, wie es im Volksmund heißt, sei nicht möglich, weil das Verkehrsaufkommen zu hoch sei. Man könne „Kinder da nicht ermutigen, auf der Straße zu spielen“. Eine Einbahnstraße mit Fahrtrichtung Westen wäre zwar wirksam, hätte aber „kolossale Umwegverkehre“ zur Folge. Ein Umbau der Straße würde keine schnelle Abhilfe bringen. Locher ergänzte, dass das Problem des fehlenden Platzes damit auch nicht gelöst werden könne. Eine Pollerreihe am Gehwegrand würde auf Kosten des ohnehin schon schmalen Bürgersteigs gehen. Fahrbahnschwellen würden wegen der Rollgeräusche bei Anliegern erfahrungsgemäß auf wenig Akzeptanz stoßen, sagte Adams. Die Straße nur für Anlieger freizugeben, bezeichnete Adams als wenig wirksam. Das sei schwer zu kontrollieren, weswegen seines Wissens die Polizei davon absehe.

Felix Foitzik von der Neustadter Polizei sagte auf RHEINPFALZ-Anfrage, man würde schon kontrollieren, ob in der Saarlandstraße nur Anlieger unterwegs seien. Einfach sei das allerdings nicht. Wenn jemand sage, er wolle eine bestimmte Familie besuchen, müsste man ihn dorthin begleiten. „Dann fahren aber die nächsten fünf Fahrzeuge einfach so durch.“ Wäre das Leibniz-Gymnasium Teil der Anliegerstraße, um den Verkehr zu Schule zu ermöglichen, wäre eine Kontrolle indes kaum noch möglich.

Eine zentrale Forderung der Anwohner war, das Parken abends und nachts wieder freizugeben und nach Fertigstellung der Amalienstraße wieder komplett zur alten Regelung zurückzukehren. Das will die Verwaltung aber nicht, weil sie überzeugt ist, mit der aktuellen Regelung dauerhaft Fahrradfahrer besser schützen zu können. Sicherheit gehe vor Komfort, hieß es.

Wie war die Stimmung?

Immer wieder sehr emotional. Etliche Anwesende reagierten sehr erregt auf die Argumentation der Stadtvertreter. Nach Ende der Veranstaltung sagte ein Bürger, das sei für die Katz gewesen. Im Nachgang hieß es in einer Zuschrift an die Redaktion zudem, dass es kein Dialog auf Augenhöhe gewesen sei. Es sei darum gegangen, „ein bestimmtes Narrativ zu untermauern – unabhängig von den tatsächlichen Erfahrungen der Anwohnerschaft“.

Gab es nur Kritik?

Nein. Die Kritiker waren zwar klar in der Mehrheit, ein Anwohner bedankte sich aber bei der Verwaltung für deren Arbeit und lobte die neue Parkregelung. Eine andere Bürgerin unterstützte dies und führte an, dass es Anwohner gebe, die drei Garagen besäßen, ihre drei Autos aber dennoch auf die Straße stellten.

Wie geht es jetzt weiter?

Adams sagte den Bürgern einen Ortstermin zu, in dem es wieder um die Problematik gehen soll.