Wegen Bauarbeiten ist die Saarlandstraße am Donnerstag, 20. Juni, vollständig gesperrt. Ein Kran wird aufgestellt und benötigt die gesamte Straßenbreite, teilt die Verwaltung mit. Unter Verweis auf Informationen der ausführenden Firma heißt es von der Stadt, dass dies die letzte Vollsperrung für den aktuellen Neubau sei, der vor etwa vier Wochen begonnen wurde. Die Sperrung betrifft die Saarlandstraße in beide Richtungen in Höhe Hausnummer 3. Anlieger haben bis zur Baustelle freie Zufahrt.