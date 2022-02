Es ist vollbracht: Seit dem frühen Freitagabend können Fußgänger die Unterführung zwischen Saalbau und Hetzelplatz wieder nutzen. Die Sanierung sei „weitestgehend abgeschlossen“, hat die Stadtverwaltung am Freitagnachmittag mitgeteilt. Die für Fußgänger wichtige Verbindungsachse zwischen Hauptbahnhof und Fußgängerzone war seit dem 2. August für Sanierungsarbeiten gesperrt. Die Arbeiten haben sich deutlich länger hingezogen als geplant – zunächst war von einer dreimonatigen Sperrung ausgegangen worden. Grund für die Verzögerungen: Materiallieferschwierigkeiten und Krankheitsfälle bei einer der Firmen. Eine moderne Licht- und Klanginstallation mit versteckten Lautsprechern, über die verschiedene Melodien abgespielt werden können, wurde im Zuge der Sanierung angebracht. Laut Verwaltung soll die Anlage „in einigen Tagen in Betrieb“ gehen. Bis dahin stehen noch ein paar Arbeiten an, und solange wird die Unterführung mit Baustellen-Lampen beleuchtet. Malerarbeiten an den Auf- und Abgängen erfolgen bei wärmerem Wetter. Die Stadt hat 160.000 Euro in die Sanierung investiert.