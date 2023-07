Die Fußgängerunterführung am Saalbau wird generalgereinigt. Daher muss die Verbindung zwischen Bahnhofstraße und Hetzelplatz laut Stadtverwaltung am Mittwoch, 12. Juli, von etwa 7 Uhr bis zum Nachmittag gesperrt werden. Fußgänger werden gebeten, in dieser Zeit die Landauer Straße (B39) an den Ampelanlagen zu überqueren.