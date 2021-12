„Flower Of Scotland“ oder „Amazing Grace“ am Nikolaustag im Saalbau? Daraus wird nun doch nichts. Wie die Stadtverwaltung Neustadt mitteilt, hat der Veranstalter Gabriel Music Productions die für Montag, 6. Dezember, geplante Veranstaltung „Die Schottische Musikparade“ in Neustadt heute aufgrund der aktuellen Corona-Lage auf Samstag, 14. Mai 2022, 20 Uhr, verlegt. Die Show im Zeichen der schottischen Kultur war ausverkauft. Bereits erworbene Tickets behielten laut Aussage des Veranstalters ihre Gültigkeit, heißt es weiter.