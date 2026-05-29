Mit „Shockheaded Peter“ bringt das Landestheater Detmold eine Produktion auf die Saalbau-Bühne, die grotesken Humor mit musikalischer Extravaganz verbindet.

Das Gastspiel am 2. Juni, 19.30 Uhr, ist zugleich der Abschluss der Schauspielsaison der Kulturabteilung der Stadtverwaltung Neustadt im Saalbau.

Die Vorlage für das mehrfach ausgezeichnete Musical, das 1845 erstmals erschienene Bilderbuch „Struwwelpeter“, sollte ursprünglich Kinder zu gutem Benehmen erziehen. Berühmt wurde das Werk des deutschen Arztes und Psychiaters Heinrich Hoffmann durch ihre düsteren und zum Teil drastischen Geschichten. Figuren wie Zappelphilipp, Suppen-Kaspar, Hanns-Guck-in-die-Luft, Konrad, der Daumenlutscher, die Pyromanin Paulinchen oder der böse Friederich haben ihren Platz im kollektiven Bewusstsein erobert. „Ihre Schicksale üben bis heute eine eigentümliche, gruselige Faszination aus“, heißt es in einer Mitteilung der städtischen Kulturabteilung.

Heinrich Hoffmann hatte nach eigenem Bekunden nicht die Absicht, sein Bilderbuch, das er für seinen dreijährigen Sohn verfasst hatte, zu veröffentlichen. Nachdem das Werk in kleinem Kreis immer beliebter wurde, glückte es einem Verleger, Hoffmann vom Druck des Buches zu überzeugen – anfangs unter dem Titel „Lustige Geschichten und drollige Bilder für Kinder von 3-6 Jahren“.

Beeinflusst von Zirkus, Vaudeville und Kabarett

Die britische Kultband „The Tiger Lillies“ hat gemeinsam mit Julian Crouch und Phelim McDermott den „Struwwelpeter“-Stoff zu einem außergewöhnlichen Theatererlebnis verarbeitet. Die Musik steuert Martyn Jacques bei, der mit seiner Falsettstimme, begleitet von Akkordeon, Klavier, Ukulele oder Banjo, den unverkennbaren Stil der Produktion prägt. Inspiriert von Zirkus, Vaudeville – einer Form des Unterhaltungstheaters vor allem im 19. Jahrhundert in den USA und Frankreich – und dem Kabarett der Weimarer Republik „verschmelzen britischer Humor, Punk-Attitüde und Kunstmusik zu einem ebenso eigenwilligen wie mitreißenden Klangkosmos irgendwo zwischen Kurt Weill und Tom Waits“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. „Das Ergebnis ist ein ebenso schräges wie faszinierendes Bühnenwerk voller grotesker Bilder, ausdrucksstarker Kostüme, schwarzem Humor und musikalischer Überraschungen – ein ,Mordsvergnügen’ für alle, die das Abseitige lieben.“

Die Inszenierung stammt von Intendantin Kirsten Uttendorf, die sie aus ihrer Zeit am Staatstheater Darmstadt mit an das Landestheater Detmold gebracht hat. Mit ihrem Gespür für die Balance zwischen Komik und Abgründigkeit lässt sie die bekannten Figuren in neuem Licht erscheinen und verleiht dem Klassiker eine zeitgemäße, provokante Note.

„Shockheaded Peter“ ist ein Stück, das die Besucher unterhalten, verstören und begeistern will – „und dabei die Frage stellt, wie zeitgemäß Moralgeschichten eigentlich sind“, so die Stadtverwaltung. Die Theaterproduktion ist für ein Publikum ab 14 Jahren gedacht.

Info

Einlass zur Vorstellung von „Shockheaded Peter“ am Dienstag, 2. Juni, im Saalbau in Neustadt ist ab 18.30 Uhr; Vorstellungsbeginn ist um 19.30 Uhr und das -Ende gegen 21 Uhr; Karten gibt es ab 19 Euro (ermäßigt 12 Euro) zuzüglich Servicegebühr von Ticket Regional und sind online unter www.ticket-regional.de, bei allen Ticket-Regional- Vorverkaufsstellen (zum Beispiel Tabak Weiss Neustadt, Tourist-Information Neustadt, Tourist-Information Maikammer) und telefonisch unter der Ticket-Regional-Hotline 0651 97 90 777 erhältlich. Bei Fragen zur Veranstaltung ist die Kulturabteilung der Stadt Neustadt an der Weinstraße telefonisch unter der Nummer 06321 855-1404 oder per Mail an die Adresse kultur@neustadt.eu erreichbar.