Die Kulturabteilung der Stadt Neustadt hat nun aufgrund der aktuellen Beschlüsse von Bund und Ländern auch die letzten beiden Saalbau-Veranstaltungen der Spielzeit 2020/2021 abgesagt: das „Kurpfalzkonzert“ mit dem Ensemble „Mannheimer Blech“ am 18. Mai und das Theatergastspiel mit Tschechows „Onkel Wanja“ am 20. Mai. Die Saison beschränkte sich damit auf drei Termine im September und Oktober: ein Kammerkonzert, eine „Liederoper“ der Mannheimer Musikschule und die Komödie „Das Abschiedsdinner“ in der Reihe „Leichte Muse“. Die Schauspiel-Reihe ging völlig leer aus. Die Kulturabteilung verweist allerdings optimistisch auf die neue Spielzeit, die am 7. September mit einem Chor-Orchesterkonzert des „Ensembles 1800“ und des Neustadter Figuralchors starten soll, das zugleich Teil des Festivals „Neustadter Herbst“ ist. Erworbene Karten für die beiden Mai-Veranstaltungen werden erstattet. Die Rückgabe kann auf dem Postweg (Stadtverwaltung Neustadt, Abteilung Kultur, Hetzelplatz 1, 67433 Neustadt) oder per Mail an kultur@neustadt.eu beantragt werden.