Der Absage-Bagger frisst sich so unersättlich wie die Raupe Nimmersatt seine Bahn durch die städtische Kultursaison im Neustadter Saalbau: Offiziell wurden jetzt auch das Theaterstück „Sophie Scholl – Die letzten Tage“ am 20. April und die beiden Orchesterkonzerte mit der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und der Rheinischen Philharmonie am 22. April und 11. Mai aus dem Spielplan genommen. Die städtische Konzertsaison ist damit vorzeitig beendet. Von den sechs geplanten Konzerten hat nur das Auftaktkonzert im September mit dem „Busch-Trio“ stattfinden können. Damit steht in den drei Abo-Reihen jetzt vor dem Sommer nach gegenwärtigem Stand nur noch ein Termin an: Tschechows „Onkel Wanja“ am 20. Mai in der Abo-Reihe „Schauspiel“. Ein musikalisches Angebot gäbe es, sofern die Pandemie-Lage es zulässt, außerdem noch in der von der Mannheimer Musikhochschule bestrittenen „Kurpfalzkonzert“-Reihe: das Gastspiel des „Mannheimer Blechs“ am 18. Mai. Erworbene Karten können per Post (Kulturabteilung, Hetzelplatz 1, 67433 Neustadt) oder Mail (kultur@neustadt.eu), nicht jedoch persönlich zurückgegeben und erstattet werden.