Wenig überraschend muss auch die Kulturabteilung der Stadt Neustadt wegen der weiter angespannten Corona-Lage alle ihre bis Ende Januar geplanten Veranstaltungen absagen. Dies betrifft zwei Theatergastspiele im Saalbau – das Don-Quichote-Musical „Der Mann von La Mancha“ der Konzertdirektion Landgraf, das für 14. Januar in der Reihe „Leichte Muse“ geplant war, und die Polit-Satire „Mr. President First“, eine Inszenierung des Agon-Theaters aus München, die am 28. Januar in der Schauspielreihe laufen sollte.

Auch das für 16. Januar in der „Tanzmanufaktur“ angesetzte Treppenhauskonzert mit Stephanie Neigel (Gesang, Gitarre, Klavier), Daniel Stelter (Gitarre) und Tommy Baldu (Schlagzeug) entfällt. Bereits erworbene Karten werden erstattet. Die Rückgabe der Karten kann per Mail (an kultur@neustadt.eu) oder auf dem Postweg (Stadtverwaltung Neustadt, Abteilung Kultur, Hetzelplatz 1, 67433 Neustadt an der Weinstraße) erfolgen.