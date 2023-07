Saal Löwer in Haßloch: Dieser Name hat nur ein Jahr nach der Eröffnung einen ausgezeichneten Klang in der Musikszene. Einige Konzerte mit renommierten Künstlern haben den historischen Veranstaltungsort bereits überregional bekannt gemacht. Die Bürgerstiftung hat allerdings ein Problem und bittet die Bevölkerung um Spenden.

Der historische Saal der Alten Brauerei Löwer war vor fast auf den Tag genau einem Jahr offiziell eröffnet worden. Zuvor hatte die Bürgerstiftung Haßloch das einstige Herzstück des dörflichen Lebens neun Jahre lang mit der Unterstützung zahlreicher ehrenamtlicher Helfer aufwendig saniert. Derzeit etabliert sich der Saal Löwer in der regionalen Kulturlandschaft. Seit der Eröffnung im Juli 2022 fanden zahlreiche Konzerte und Theaterveranstaltungen im Saal Löwer statt. „Viele Haßlocher haben die Veranstaltungen bereits besucht und den Charme des Saals und seine hervorragende Akustik kennen gelernt“, so die Bürgerstiftung.

Aufwand und Kosten sehr hoch

Bei jeder Veranstaltung zeige sich jedoch, wie notwendig Veranstaltungstechnik ist. Da im Saal noch keine Ton- und Lichttechnik vorhanden sei, müsse jedes Mal die komplette Technik organisiert, angeliefert und aufgebaut werden. Damit sei ein Aufwand verbunden, der sich nicht nur in viel Arbeit, sondern auch in vermeidbaren Kosten niederschlage, so die Bürgerstiftung.

Ziel sei es daher, den Saal Löwer mit einer Grundausstattung an Ton- und Lichttechnik zu versehen. Mit den aus den Veranstaltungen erlösten Einnahmen könnten diese Anschaffungen aber nicht finanziert werden, zumal nicht nur die Kosten der laufenden Unterhaltung der Immobilie bezahlt, sondern auch die für die Sanierung aufgenommenen Kredite bedient werden müssten.

Deshalb hat die Bürgerstiftung jetzt einen Spendenaufruf gestartet, um die Ton-und Lichttechnik finanzieren zu können. „Wir sind nach wie vor auf Spenden aus der Bevölkerung angewiesen, zumal wir keinerlei öffentliche Zuschüsse erhalten“, appelliert die Bürgerstiftung.

Spendenkonto

Bürgerstiftung Haßloch, Sparkasse Rhein-Haardt , IBAN: DE41 5465 1240 0004 9165 08.