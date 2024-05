In Haardt ist einiges los, das zeigt sich beim Durchblättern der neuesten Ausgabe des Haardter Blätt’ls. Das Journal, das die Fördergemeinschaft Haardt herausgibt, ist fast 90 Seiten dick und bietet Einblicke in das Leben in Neustadts höchstem Ortsteil. Rudi Blumenröder, Antje Louis, Rainer Nosbüsch, Ina Schläger und Rolf Strobel sind das ehrenamtliche Redaktionsteam des „s Haardter Blätt’l“. Ein Haardter, der in seinem Heimatdorf bekannt ist, wie der sprichwörtliche bunte Hund ist auf dem Titelbild zu sehen. Es ist Philipp Storck, Vorsitzender der MGV Chorvereinigung Haardt, der einen wagenradgroßen Quetschekuchen im Handkarren über den Mandelring transportiert.

Fotos vom Haardter Schloss, von Umzugswagen, mit denen Haardt in verschiedenen Jahren beim Neustadter Weinfestumzug dabei war, und von Gebäuden am Mandelring vor etwa 100 Jahren und jetzt sind einige der Fotobeiträge im Blätt’l.

Auf mehreren Seiten werden fast alle Haardter Lokale präsentiert. Dem kulturellen Leben in Haardt sind ebenfalls Beiträge gewidmet. In einem informativen Beitrag erfährt der Leser, warum die Haardter Kirche nicht nur ein Gotteshaus ist, sondern auch Ort vieler kultureller Veranstaltungen. Über den Haardter Musikantenreigen wird ebenso berichtet wie über Konzerte im Haardter Steinbruch, Konzerte des Haardter Kirchenchors und Aufführungen des Haardter Balkontheaters.

Engagierte Haardter, wie Manfred Germann und der junge Feuerwehrmann Patrick Seebacher, werden vorgestellt. Das ehrenamtliche Engagement in Haardt ist ebenso Thema wie das Stadtdörferprojekt Ludwigsbrunnen und die Chorvereinigung Haardt. Berichtet wird über die Haardter History Kids. Und über eine tolle Idee, nämlich eine Klappbank an der Mauer der Familie Neumann, von der man eine schöne Aussicht hat. Auch Service bietet „s Haardter Blätt’l“ seinen Lesern, so enthält das Journal einen Terminkalender mit allen Veranstaltungen in Haardt in diesem Jahr.