Am Sonntag Musikgottesdienst in Wachenheim.

Sein 20-jähriges Bestehen begeht das Blockflötenorchester „Con flauto dolce“ der evangelischen Landeskirche, das Mitglieder aus der gesamten Pfalz rekrutiert. „Headquarter“ war von Anfang an das Neustadter Weindorf Gimmeldingen.

Der Zusammenschluss qualifizierter Instrumentalistinnen, die nicht allein die gesamte Register-Palette der Blockflöte zu bedienen, sondern teils auch mit typischen Renaissance-Klangkörpern wie Zinken, Schalmei und allerlei Schlagwerk zu agieren wissen, bedeutet im Vergleich mit benachbarten Landeskirchen eine Art Alleinstellungsmerkmal. Gegründet wurde „Con flauto dolce“ 2006 von der Gimmeldingerin Heidrun Baur, selbst fundiert ausgebildete und leidenschaftliche Blockflötistin, die nach Ermunterung durch ihren Ehemann Traugott Baur, damals Landesposaunenwart der Landeskirche, begann, die zahlreichen Blockflötengruppen im Land zu vernetzen und besonders qualifizierte Spieler(innen) für ein Ensemble von konzertanten Anspruch zu begeistern. Sie widmete sich intensiv dem Aufbau dieses Klangkörpers, begann Ausbildungs- und Schulungsprogramme zu organisieren, und schon bald konzertierte das Ensemble sowohl im sakralen Kontext als auch bei Konzerten weit über die Region hinaus. Heute leitet Heidrun Baur das Orchester noch immer, und „Con flauto dolce“ zählt inzwischen 45 Musizierende.

Gefeiert wird das Jubiläum nun unter anderem mit einem Musikgottesdienst am Sonntag, 10. Mai, 10 Uhr, in der evangelischen Kirche in Wachenheim. In Neustadt stellt es sich am Samstag, 20. Juni, 11.30 Uhr, in der „Marktkonzert“-Reihe in der Stiftskirche vor. Das breite stilistische Spektrum des Ensembles reicht von Renaissance und Barock über Spätromantisches und zeitgenössische E-Musik bis zu swingenden Pop-Rhythmen und filmischen Soundtracks.