Was könnte ein guter Wunsch zum 125. Geburtstag sein? Genau, ein paar Auffrischungen, damit man wieder jung und tatkräftig aussieht. Unter dieses Motto hat Klaus Burk auch das 125-jährige Bestehen von Betten Hans in der Schütt gestellt.

Erst gab’s einen Räumungsverkauf über mehrere Wochen. „Die Lagerräumung hat funktioniert, der Räumungsverkauf ist sehr gut gelaufen“, bilanziert Burk. Danach war das Fachgeschäft für Betten, Matratzen, Bettwäsche und Handtücher zwei Wochen lang geschlossen. „Dann waren die Handwerker da. Wir konnten alles neu gestalten und einräumen“, so Burk. Seit ein paar Tagen ist wieder Betrieb in den 300 Quadratmeter großen Räumen – und Burk ist rundum zufrieden: „Alles ist jetzt heller, freundlicher, wärmer.“ Er sei sehr froh, dass beim Umbau alles funktioniert hat und die „Verjüngungskur“ erfolgreich war – „auch die Kunden sind positiv überrascht“. Dass das Betten-Hans-Team beim Umräumen Hilfe von zwei Außendienstmitarbeitern von Lieferanten bekommen hat, sei „ein tolles Zeichen für die Unterstützung aus der Industrie für einen familiengeführten Betrieb“.

Mit der Renovierung, die auch die Homepage umfasst, hat Burk zwei neue Lieferanten ins Angebot genommen. Besonders stolz ist er auf die Pfälzer Dubbe-Bettwäsche, bei der er mitgewirkt habe und die es so nur bei ihm gebe. „Wir haben bisher nur eine Mustergarnitur in der Auslage, aber schon 50 Bestellungen“, so Burk.