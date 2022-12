Wenn sich die Tür zu dem deckenhohen Schrank im Vorraum der Schokoladenwerkstatt des Konditors Jochen Müller öffnet, muss das Herz jedes Schokoladen-Liebhabers höher schlagen. Becher aus heller oder dunkler Schokolade geformt mit weihnachtlichen Motiven verziert, handbemalte Schokoladen-Nussknacker und ein kleiner Wald von stilisierten Schokoladen-Christbäumen warten darin auf seine Verpackung oder darauf, in die Regale des Verkaufsraumes zu wandern. „Wir nutzen diesen Schrank als Zwischenlager für die fertigen Schokoladen-Produkte, weil darin die ideale Temperatur herrscht“, erklärt Jochen Müller, Inhaber der Confiserie Michel.

Die Christbäume aus heller oder dunkler Schokolade fertigt er zur Weihnachtszeit schon seit 2007 und zwar „jedes Jahr mehr davon“. Die kleinen, süßen Kunstwerke bestehen aus einem spitz zulaufenden Hohlkegel mit Rillen, der als Grundlage zwei Mal mit flüssiger Schokolade übergossen wird. „Schokolade ist ein empfindliches Produkt, und muss ganz exakt temperiert werden, damit sie ihren schönen Glanz behält“, erzählt Müller. Nach dem Trocknen auf einem Gitter kann die Hohlform entfernt werden. Für die weitere Dekoration der Tannen gießt der Konditor ebenfalls aus Schokolade unterschiedlich große, massive Ringe, die dann nach dem Trocknen verziert und entsprechend ihres Umfangs auf die Schokoladenkegel aufgesetzt werden. „Sultaninen, Pistazien, Aprikosen, Cranberries und der neueste Schrei aus Frankreich, winzig kleine Knusperkügelchen aus Himbeerschokolade werden auf die Ringe gestreut und bilden so eine köstliche, knusprige Dekoration“, erklärt Müller.

Zehn Schokoringe

Was so ein fertiges Kunstwerk wiegt, kann er gar nicht genau sagen. Zehn massiv gegossene Schokoringe braucht er jedenfalls für jeden Baum. Schön findet er, dass die Form des kleinen Baums auch noch eine ganze Zeit lang erhalten bleibt, selbst, wenn man anfängt, ihn von unten her nach und nach zu vernaschen. „Denn die Ringe können einzeln heruntergenommen werden, so bleibt der Baum auch noch in Form, wenn die unteren ein, zwei Ringe fehlen“, schildert Müller diesen Vorteil mit einem kleinen Augenzwinkern. Ein weiterer Vorteil der weihnachtlichen Skulptur ist, dass sich unter dem Hohlkegel auch ein Überraschungsgeschenk verbergen lässt, das dadurch eine wunderbar weihnachtliche Verpackung hat.