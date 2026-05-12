Die Sängervereinigung Haßloch 1847/1925 hat einen neuen Vorstand gewählt. Das Besondere daran: Der Verein wird nun von zwei Frauen geführt.

Bislang war der Vorstand der Sängervereinigung Haßloch traditionell männlich besetzt. Doch mit der Wahl in der jüngsten Mitgliederversammlung zog eine weibliche Führungsriege ein. Karin Hauke, die bislang als zweite Vorsitzende agierte, löste den Vorstandsvorsitzenden Siegfried Adelmann ab, der aus dem Vorstand ausschied. Haukes Stellvertreterin ist nun Gabriele Rieger.

Geschäftsführerin Christiane Christmann wurde im Amt bestätigt. Protokoll führt fortan Doris Reemen, die Mitgliederverwaltung obliegt Elvira Leyendecker. Die drei Beiratsposten gingen an Claudia Baumann, Birgit Formanski und Eva Marie Simon. Die Führung des Wirtschaftsausschusses hat Ulrich Frambach inne, mit der Unterstützung von Christina Blömker und Sigrun Masius. Das Gartenteam wird geleitet von Reinhard Kirsch, das Archiv pflegt Hans-Peter Staudt. Der Chor wird weiterhin von Bernd Camin musikalisch geleitet.

Nachmittage für passive Mitglieder geplant

Die Sängervereinigung Haßloch hat 350 Mitglieder, davon 110 Aktive. Neben der Organisation der bereits geplanten Veranstaltungen in diesem Jahr haben sich Hauke und Rieger die Suche nach Vereinsnachwuchs vorgenommen. Das Durchschnittsalter des Männerchors liege bei etwa 70 Jahren, sagte Hauke. Der gemischte Chor ist zwar im Durchschnitt jünger, doch liegt das mittlere Alter immerhin bei etwa 50 Jahren. Einen Kinderchor führt die Sängervereinigung zurzeit nicht. Im gemischten Chor singen überwiegend Frauen. Das Repertoire ist modern, mit hauptsächlich deutschen und englischen Stücken von Rock und Pop über Schlager bis hin zu Gospel. Der Männerchor bevorzugt klassische Gesangsliteratur.

„Das Benefizkonzert im Saal Löwer ist unsere erste Aufgabe. Die Planung des Sommerfestes steht ebenfalls schon auf unserer Agenda“, sagte die neue Vorsitzende. Die beiden Vorstandsfrauen planen nun auch Nachmittage für passive Mitglieder.