Die Sängerin Fola Dada, der Gitarrist Daniel Stelter und der Schlagzeuger Tommy Baldu sind die Hauptakteure beim nächsten „Treppenhauskonzert“ der Neustadter Kulturabteilung am Samstag, 14. Januar, um 20 Uhr im Treppenhaus des Kelterhauses des Herrenhofs in Mußbach. Die 1977 in Stuttgart geborene Jazz- und Popsängerin, seit einigen Jahren auch Professorin für Jazzgesang an der Mannheimer Musikschule, ist bereits seit geraumer Zeit regelmäßig Gast in Neustadt – Auftritte hatte sie unter anderem schon 2012 beim früheren Jazzclub im Steinhäuser Hof, 2014 gemeinsam mit der „Blue Note Big Band“ beim Neujahrskonzert im Saalbau oder 2015, auch da schon zusammen mit Stelter, beim ersten „Querfälltein“-Festival. Auch in der „Treppenhauskonzert“-Reihe war sie schon mehrfach zu erleben. Nach Neustadt kommt die lange auch als Stimmtrainerin bei den Castingshows „Deutschland sucht den Superstar“ und „Supertalent“ tätige Künstlerin nun mit dem aktuellen Titel „Deutsche Jazzpreisträgerin“ in der Tasche, um gemeinsam mit Stelter – bekannt unter anderem als Fernsehmusiker bei Produktionen wie „Sing meinen Song“ oder „TV-Total“ – und dem „Söhne Mannheims“-Percussionisten Tommy Baldu eine lebendige Mischung aus Jazz, Soul, House, Pop, Reggae, Blues und Afrobeat an den Start zu bringen. Die „Fusion eines Tausendsassas der Gitarre, einer Soul-Queen und eines der angesagtesten Drummer Deutschlands“ verspricht die Pressemitteilung der Kulturabteilung. Die begleitende Kunstausstellung wird gestaltet von der Haßlocher Künstlerin Veronika Pommer, die Druckgrafiken, Cyanotypie und Malerei präsentiert. Sie ist an dem Abend ab 19 Uhr zu besichtigen. Karten unter www.ticket-regional.de, bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen oder der Ticket-Hotline 0651 9790777.