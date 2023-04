Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was erleben wir da gerade? Diese Frage stellt sich so ziemlich jeder, seit Wladimir Putin am 24. Februar einfach mal eben so das Völkerrecht und die europäische Nachkriegsordnung auf den Müllhaufen der Geschichte beförderte. Die Neidenfelser Musikerin Andrea Grambitter greift diese allgemeine Unsicherheit und die Hoffnung auf Frieden jetzt in einem Song auf.

„Was ist gescheh’n?“ heißt das von ihr von ihr selbst komponierte, gesungene, instrumental begleitete und produzierte Stück, das am Montag, 14. März, als physischer