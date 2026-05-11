Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der K10 und der B271 bei Ruppertsberg ist am Samstagnachmittag eine 71 Jahre alte Frau verletzt worden. Das teilte die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen war eine missachtete Vorfahrt Ursache des Zusammenstoßes zweier Autos. Die verletzte Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand im Frontbereich erheblicher Sachschaden. Die Polizei schätzt die Höhe auf insgesamt rund 15.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten sperrte die Freiwillige Feuerwehr den Bereich für etwa 45 Minuten.