Die Gedenkstätte für NS Opfer lädt für Samstag, 22. Oktober, zu einem geführten Rundgang durch die Neustadter Innenstadt ein. Dabei werden Orte besucht, an denen sich bereits vor der Reichstagswahl 1933 ein starker Widerstand gegen die Nationalsozialisten entwickelte. Erläutert wird auch die generelle politische Stimmung in Neustadt und der Pfalz. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Restaurant Novalis (Hintergasse 26). Die Teilnahme ist kostenfrei, um Anmeldung unter Telefon 06321 9597472 oder per E-Mail an info@gedenkstaette-neustadt.de wird gebeten.