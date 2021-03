Die Neustadter Einzelhändler und Gastronomen wollen gemeinsam mit der Stadtverwaltung alles dafür tun, die Corona-Krise zu meistern und die Weichen für eine lebendige Innenstadt zu stellen. Dazu haben die Willkomm-Gemeinschaft, die Interessenvertretung der in Neustadt ansässigen Unternehmen, und die Stadtverwaltung am Montagvormittag auf dem Marktplatz einen runden Tisch ins Leben gerufen. In diesem Kreis sollen konkrete Lösungen erarbeitet werden, die Händlern und Gastronomen vor Ort Perspektiven während der Corona-Pandemie bieten. Erste Beschlüsse sollen bei einem Treffen am 16. April gefasst werden. Ein Kernelement der Bemühungen sind Schnelltests. Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) kündigte an, außer den beiden bereits bestehenden Schnelltestzentren drei weitere in der Innenstadt zu eröffnen. So soll es Kunden ermöglicht werden, sich ohne großen Aufwand auf eine Covid-19-Infektion untersuchen zu lassen, um dann in der Stadt einkaufen oder ins Restaurant gehen zu können. Einzige politische Einschränkung dabei: Der Inzidenzwert darf nicht über 100 liegen. Für die Willkomm betonte Vorstandsmitglied Manfred Oesterle: „Es mangelt nicht an Ideen. Wir müssen tun, was vernünftig ist, um der gesamten Branche zu helfen.“