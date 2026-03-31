Die protestantischen Stadtkirchen in Neustadt laden rund um das Osterfest zu zahlreichen Gottesdiensten ein. Laut Dekanat sind diese unterschiedlich gestaltet.

Ein Gottesdienst mit Tischabendmahl beginnt am Gründonnerstag, 2. April, um 19 Uhr im Gemeindehaus Branchweilerhof. Geleitet wird er von Pfarrer Frank Schuster, begleitet von Lektor Oliver Klotz. Drei Gottesdienste sind in den protestantischen Stadtkirchen an Karfreitag, 3. April, geplant: der erste um 9.30 Uhr mit Pfarrerin Heike Sigmund in der Martin-Luther-Kirche, der zweite um 10.30 Uhr mit Dekan Andreas Rummel in der Stiftskirche. Beide sind mit Abendmahl. Um 15 Uhr schließlich wird eine Andacht zur Todesstunde mit Pfarrer Joachim von Mitzlaff im Paradies der Stiftskirche gefeiert.

Ein Osterspaziergang mit Impulsen startet laut Mitteilung am Sonntag, 5. April, um 6 Uhr, an der Martin-Luther-Kirche. Anschließend um 7 Uhr findet die Auferstehungsfeier mit Posaunenchor im Branchweilerhof statt. Danach gibt es ein Osterfrühstück. Pfarrerin Heike Sigmund und Diakonin Elke Jung mit Team sind verantwortlich.

Um 9.30 Uhr beginnt ein feierlicher Oster-Gottesdienst mit Abendmahl, geleitet von Pfarrer Frank Schuster, in der Martin-Luther-Kirche. Ein Familiengottesdienst in der Stiftskirche ab 10.30 Uhr bietet eine Aktion im Freien für Kinder. Für die Erwachsenen predigt unterdessen Joachim von Mitzlaff.

Eine nachösterliche Soirée unter dem Titel „Deutsche Dinge“ mit Literatur und Musik runde die Osterfeierlichkeiten dann am Sonntag, 12. April, 17 Uhr, ab, teilt das protestantische Dekanat weiter mit. Die literarisch-musikalische Revue von Autor und Kulturmanager Andreas Matlé findet in der Martin-Luther-Kirche statt. Begleitet wird er von Schauspielerin und Sängerin Rebecca Siemoneit-Barum.