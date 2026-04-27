Ab September soll ein Teil der Adolf-Kolping-Straße saniert werden. Das Projekt ist überschaubar, hat es aber in sich. Auch ein Hufeisen und eine Bank spielen eine Rolle.

Das nördliche Ende der Adolf-Kolping-Straße wird bald saniert. Konkret wird der 130 Meter lange Abschnitt zwischen der Hausnummer 39 (Blumenhalle der Landesgartenschau) und der Brücke über den Speyerbach erneuert. 380.000 Euro werden investiert. Im September sollen die Arbeiten beginnen. Im Anschluss wird im April 2027 die Brücke ertüchtigt.

Konstantin Boltenhagen, früherer Tiefbauabteilungsleiter, der im Ruhetand die flankierenden Projekte rund um die Landesgartenschau betreut, stellte die Pläne im Bauausschuss vor. Die Sanierung sei „sehr notwendig“, betonte er und verwies auf die vielen Schäden im Straßenbelag. Die Sanierung finde in jenem Bereich statt, der ans Gelände der Landesgartenschau (LGS) angrenzt. Man stelle dabei nicht nur eine frische Straße mit 5,50 Metern Breite her, sondern lege dort auch einen vernünftigen Gehweg an. Dies sei wichtig für ein attraktives Umfeld rund ums LGS-Gelände, das man ja auch nach dem Veranstaltungsjahr noch besuchen könne.

Blick auf den Speyerbach

Auch wenn es sich um ein kleines Stück Straße mit nur zwei Anliegern (Tierheim und Motoren Staab) handele, habe das Projekt ein paar Besonderheiten. Der Bereich diene auch als Wendeplatz für Lkw. Das bleibe so, solle durch die Umgestaltung jedoch verbessert werden, da das Wenden dann nicht mehr auf unbefestigter Fläche, sondern auf einem Asphaltbereich stattfindet. Per Beschilderung solle verhindert werden, dass dort später dauerhaft geparkt werde. Zusätzlich werde dort ein kleiner Kreisel angelegt. Diese Mittelinsel werde man so gestalten, dass Lkw gut darüber fahren können, „das bei Autos aber unangenehm ist“. Um Schäden an den neuen Anlagen zu vermeiden, werde der Kreisel beziehungsweise die Mittelinsel eine Hufeisenform bekommen.

Blick auf die Brücke in der Adolf-Kolping-Straße. Sie wird im Zuge der Sanierung verkleinert. Foto: Axel Nickel

Ziemlich aufwendig werde auch das Thema Entwässerung, erläuterte Boltenhagen. Bisher lande das Wasser über zwei Sinkkästen im Speyerbach. Nach der Sanierung habe man dort Mulden, die das Wasser als Zwischenspeicher aufnehmen. Ein Teil des Wassers könne dort verdunsten, der Rest gelange über ein Drainagesystem vorgereinigt in den Speyerbach.

Von der Brücke aus soll man später die Aussicht auf den renaturierten Speyerbach genießen können. Foto: Axel Nickel

Eine weitere Besonderheit betrifft die Brücke. Diese sei mit zwölf Metern viel zu breit und diene oft als Parkplatz. „Dazu ist sie aber zu schade“, sagte Boltenhagen. Bei der Sanierung würden zum einen die Brücke ertüchtigt und der Rostschutz verbessert. Zum anderen wird sie auf die normale Fahrbahngröße verkleinert. Im dann entstehenden Randbereich werde eine Bank aufgestellt. „Mit Blick auf den renaturierten Speyerbach, das wird eine schöne Aufenthaltsmöglichkeit“, so Boltenhagen.

Baudezernent Bernhard Adams ergänzte, dass man beiden Anliegern die Pläne schon vorgestellt habe. Deren Wünsche „haben wir berücksichtigt“. Laut Boltenhagen kann die Straße auch künftig nur bis zum Tierheim befahren werden. Nach der Landesgartenschau würden Poller dafür sorgen, dass die Strecke nicht zum Schleichweg wird, sondern nur von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden kann.