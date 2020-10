Für die Wahl des Verbandsbürgermeisters in der VG Lambrecht haben bereits rund 3300 Wähler ihre Stimme per Briefwahl abgegeben. Das sagte auf Anfrage der Büroleiter der Verwaltung, Jürgen Keller. Die Gesamtzahl der Wahlberechtigten liege bei knapp 10.000. Die Verwaltung gehe davon aus, dass die Anzahl der Briefwähler noch weiter steige, vor allem vor dem Hintergrund der Corona-Krise. „In den Wahllokalen wird wohl wenig los sein“, so Keller. Für Bürger, die sich erst kurzfristig entscheiden, per Briefwahl abzustimmen, gebe es kommende Woche die Möglichkeit, die Unterlagen ohne Anmeldung persönlich abzuholen. Ob es für den Wahltag noch weitere Auflagen gebe als die bereits bekannten, sei noch nicht bekannt. Das bereits bekannte Hygiene-Konzept sieht unter anderem vor, dass die Wahlkabinen nach jedem Wahlvorgang desinfiziert werden, ebenso die Stifte, die zum Ankreuzen bereit gehalten werden.