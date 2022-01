Die Abrechnungsbescheide zum Sanierungsgebiet, die in Meckenheim für Unruhe sorgen, sind Thema bei der Gemeinderatssitzung am Montag, 24. Januar (Verbandsgemeindehalle, 20 Uhr). Mittlerweile liegen laut Verwaltung etwa 40 Widersprüche gegen die geforderten Ausgleichsbeiträge für Bodenwertsteigerungen vor, sagte auf Anfrage der Deidesheimer Verbandsbürgermeister Peter Lubenau (CDU). Die SPD hat beantragt, die Forderungen der Verwaltung „bis auf Weiteres auszusetzen, um eine qualifizierte Erörterung (...) nachzuholen“. Nach Meinung der Sozialdemokraten hatten die Betroffenen keine Chance, fachlichen oder gar juristischen Rat einzuholen. Die Bürger wurden Mitte Dezember darüber informiert, dass sie in Kürze Bescheide erhalten würden. Zugestellt wurden diese dann nach Weihnachten. Die Ausgleichsbeiträge beziehen sich auf eine Aufwertung eines Teils des Ortskerns, der 1990 per Satzung zum Sanierungsgebiet wurde. Dadurch waren bei privaten und öffentlichen Maßnahmen Förderungen möglich. Aufgehoben wurde das Sanierungsgebiet 2017. Von den Ausgleichsbeiträgen betroffen sind in Meckenheim die Eigentümer von rund 100 Grundstücken.

Die Gemeinderatssitzung findet in der Verbandsgemeindehalle statt, da die Verwaltung mit etlichen Besuchern rechnet. Es gilt die 3G-Regel, es dürfen also auch Ungeimpfte mit einem negativen Test in die Halle.