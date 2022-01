Über den Jahreswechsel sind im Zuständigkeitsbereich des bei der Kreisverwaltung Bad Dürkheim angesiedelten Gesundheitsamts 76 Corona-Fälle hinzugekommen – 26 in Neustadt und 50 im Landkreis Bad Dürkheim. Stand Montagnachmittag sind in der Stadt 324 Menschen mit Covid-19 infiziert, im Landkreis 606 Personen.

Das für die Stadt Landau und den Kreis Südliche Weinstraße zuständige Gesundheitsamt hat seit der letzten Meldung am Donnerstag 176 Neuinfektionen registriert. Sowohl in der Stadt als auch im Kreis starb jeweils eine Frau an oder mit Corona.