Sie haben gelernt, gehofft und gebangt: Jetzt können rund 300 Schüler an drei Neustadter Gymnasien und der IGS Deidesheim feiern. Sie haben ihr Abitur bestanden und vor Kurzem ihre Zeugnisse erhalten. Die Pandemie hat sich in diesem Jahr besonders bemerkbar gemacht.

Es ist bereits der dritte Jahrgang, der die Abiturprüfungen unter erschwerten pandemischen Bedingungen absolvieren musste. „Wir sind mittlerweile eingespielt“, sagt Markus Zech, Leiter der sogenannten Mainzer Studienstufe (MSS)/ Oberstufe am Neustadter Leibniz-Gymnasium. Entsprechend problemlos seien die Prüfungen abgelaufen.

Anders als in den zwei Jahren zuvor, habe es allerdings in diesem Jahr einige Krankheitsfälle unter den Schülerinnen und Schülern gegeben. Deswegen und wegen eines Unfalls mussten vier mündliche Prüfungen am Gymnasium am Donnerstag vergangene Woche noch nachgeholt werden, berichtet Zech.

Nerviges Maske-Tragen

Von den 105 Schülerinnen und Schülern der 13. Jahrgangsstufe hätten 103 die Abiturprüfungen bestanden. Ein Schüler habe zu viele Unterkurse, also Kurse unter fünf MSS-Punkten eingebracht, ein weiterer Schüler habe die Prüfungen nicht bestanden. „Beide gehen mit dem schulischen Teil der Fachhochschulreife ab und wiederholen das Abitur nicht“, so der MSS-Leiter. Bei der schriftlichen Prüfung in Deutsch habe ein Schüler nicht mitschreiben können, jedoch nicht coronabedingt. „Noch im Januar hat er sein Abitur aber geschrieben.“

Leonardo Brand hat das beste Abitur am Leibniz-Gymnasium geschrieben. „Es war eine Erleichterung“, berichtet er von dem Gefühl, gemeinsam mit seinen Mitschülern auf der Bühne zu stehen, die Abiturzeugnisse in der Hand. Während den Prüfungen – bis auf kurze Pausen – fast die gesamte Zeit Maske tragen zu müssen, sei nervig gewesen. „Aber man nimmt es in Kauf.“ Jetzt will der frisch gebackene Abiturient erst einmal in Urlaub gehen und jobben, bevor er im Oktober in Heidelberg sein Studium der Sportwissenschaften und Psychologie aufnimmt.

Einer Schule stehen Prüfungen noch bevor

Von einigen Erkrankungen sowohl unter den Schülern als auch im Kollegium berichtet auch Konstanze Bender, MSS-Leiterin an der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Deidesheim. „Mit Maskenpflicht und Lüften während der Prüfungen hatten wir in diesem Jahr schon Erfahrung“, sagt Bender. Zahlen darüber, wie viele Schüler die Prüfungen bestanden oder nicht bestanden haben sowie die Namen der Geehrten, hat die Schule auf Nachfrage nicht geliefert.

Am Käthe-Kollwitz-Gymnasium in Neustadt wurden nach Auskunft von MSS-Leiterin Ute Clemens 93 Schüler geprüft, 92 davon haben bestanden. Dort wurden in dieser Woche die Zeugnisse verliehen. Die Schülerinnen und Schüler erhielten am Mittwochabend ihre Zeugnisse und Preise.

Mit 92 Prüflingen gab es am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium genau einen weniger als am „Käthe“. Laut Oberstufenleiter Holger Lawonn haben vier Prüflinge nicht bestanden.

Im Haßlocher Hannah-Arendt-Gymnasium finden die Abiturprüfungen erst noch statt, die Schule ist ein G8-Gymnasium.

Die Preisträger

Leibniz-Gymnasium

Bestes Abitur: Leonardo Brand; Big-Band: Maya Eckel, Noelle Mayer, Leonardo Brand; Chor: Pauline Agne, Anna Bender, Chantal Preis, Isabelle Schmunck, Sebastian Hasch, Lynn Teichmann; Musik: Maya Eckel; Deutsch: Lea Schwartz; besonderer Einsatz: Maya Eckel, Hannah Gelbrich; Mathematik: Joshua Mathis, Leonardo Brand; Physik: Leon Geis, Joshua Mathis, Mario Schweikert, David Reinhardt, Maximilian Müller, Fabian Heine; Biologie: Dinara Frech, Hannah Kardorff, Florian Schachtschabel; Chemie: Luis Mandel, Greta Heinermann; Französisch: Valeria Kauffmann, Lea Schwartz; Sport: Leonardo Brand; Kunst: Florian Schachtschabel; Sanitätsdienst: Pauline Agne, Isabelle Schmunck; außergewöhnliche Facharbeit: Hannah Gelbrich; Medienscouts: Ilayda Kocer, Jonas Frick; CertiLingua (Fremdsprachenpreis): Amélie Büttner; Informatik: Mario Schweikert, Fabian Heine; Gottesdienst-AG: Mario Schweikert, Maya Eckel, Pauline Agne, Isabelle Schmunck.

Käthe-Kollwitz-Gymnasium

Bestes Abitur: Niklas Muth; Bildende Kunst: Philipp Coen und Louisa Labroisse; Biologie: Niklas Muth, Viviane Karb und Stefan Reif; Chemie: Matilda Dehm; Deutsch: Jakob Deuschle, Philipp Coen und Johanna Nickl; Englisch: Jakob Deuschle; Französisch: Stefan Reif; Geschichte: Jakob Deuschle; Latein: Matilda Dehm; Mathematik: Ines Storck; Musik: Jasmin Januchowski und Laurenz Roth; Physik: Ben Naumer, Johannes Fell, Jonas Haag, Michelle Platz und Felix Utech; Sport: Jakko Vagts; soziales Engagement: Olivia Spiegel; beispielhafter Einsatz: Niklas Muth.

Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium

Bestes Abitur: Marius Verdaasdonk; beispielhafter Einsatz: Anne Reinhardt; Musik: Nico Schwinn; Kunst: Eva Flügel; Schulsanitätsdienst: Gabriela Nenninger; besonderes Engagement: David Lang; Zukunfts-AG: Marie Reh, Charlotte Kermann; Deutsch: Anne Reinhardt; Latein: Florian Wilmer; Englisch: Marius Verdaasdonk; Sozialkunde: Rosa Wilhelm; Biologie: Frederik Stephan; Physik: Simon Volbon, Lukas Braun; Mathematik: Marie Altmann; Chemie: Marius Verdaasdonk; Geschichte: Marius Verdaasdonk.tiko