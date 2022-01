Rund 200 Teilnehmer sind am Montagabend bei einem „Corona-Spaziergang“ durch die Neustadter Innenstadt gezogen. Sie haben damit gegen die Einschränkungen durch die Corona-Politik demonstriert. Bereits kurz nach 18.30 Uhr hatten Polizei und Ordnungsamt per Lautsprecherdurchsagen auf das von der Stadt verfügte Versammlungsverbot hingewiesen und die Menschen zum Weitergehen aufgefordert. Die meisten zogen daraufhin in kleinen Gruppen los, formierten sich dann aber in einem Demonstrationszug durch die Innenstadt.

Am Marktplatz wurde es zeitweise unruhig und laut. Es kam zu einem kleinen Gerangel. Nachdem eine Frau die Ordnungskräfte beschimpft hatte, wollten diese ihre Personalien feststellen. Die Frau weigerte sich zunächst und wurde deshalb von den Einsatzkräften festgehalten. Nachdem die Personalien geklärt waren, konnte die Frau weitergehen. Auch an der Sparkasse wurde ein Mann festgehalten, sein Rucksack nach seinem Ausweis durchsucht. Die Polizei musste mit einer Räumung des Platzes am Elwedritschebrunnen drohen, woraufhin die „Spaziergänger“ weiterzogen. Weitere Personalien wurden festgestellt. Über den Messengerdienst Telegram hatten sich die Teilnehmer zum „Spaziergang“ verabredet.