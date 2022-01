Seit Montag sind in Neustadt 51 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Im Landkreis Bad Dürkheim kamen nach Angaben des beim Kreis angesiedelten Gesundheitsamt 97 Neuinfektionen hinzu. Rund 1000 Menschen sind in seinem Zuständigkeitsbereich aktuell mit Covid-19 infiziert – 656 im Landkreis und 339 in der Stadt. In der Stadt Landau und im Kreis Südliche Weinstraße sind binnen 24 Stunden 120 weitere Fälle registriert worden.