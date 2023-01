Der kommunale Vollzugsdienst des Ordnungsamts hat in der Silvesternacht kontrolliert, ob das Feuerwerksverbot in der Neustadter Altstadt eingehalten wird. Es blieb weitgehend ruhig, aber es gab auch einen kuriosen Einsatz.

Am Marktplatz hätten die Mitarbeiter des Vollzugsdiensts zahlreiche Personen auf das Verbot hinweisen und ermahnen müssen, dieses einzuhalten, teilt Tobias Grauheding, Pressesprecher der Stadtverwaltung, auf Anfrage mit. Die Personen seien schließlich gegangen, ohne dass Feuerwerk abgebrannt wurde.

Ab etwa 23.30 Uhr hätten die Mitarbeiter des Vollzugsdienstes „präventiv“ mehrere Gruppen auf das Feuerwerksverbot aufmerksam gemacht. Bei zwei Gruppen hätten die Mitarbeiter „intensiver“ auf das Verbot hinweisen müssen. Im Endeffekt sei es aber bei „Ermahnungen“ geblieben, so Grauheding. Anzeigen seien nicht erforderlich gewesen.

Keine Schlägereien

Allerdings sei auch in der Innenstadt an „einigen Stellen geballert“ worden, berichtet Grauheding, dass das Verbot nicht ganz durchgesetzt werden konnte. „Aber es blieb im Rahmen.“ Die größte Brandgefahr gehe von Raketen aus, von denen seien in der Altstadt aber nicht viele in die Luft geschossen worden. Auffallend sei, dass sogenannte Batterien, bei denen es mehrmals hintereinander knallt, deutlich mehr geworden seien. Laut Grauheding haben sich die Mitarbeiter des Vollzugsdiensts auf dem Marktplatz auch in Sachen Familienzusammenführung betätigt. Ein Kind habe seine Eltern gesucht. Gemeinsam sei es gelungen, die Eltern in einer der Seitenstraßen zu finden. Außerdem sei ein Anruf wegen Ruhestörung bei der Stadt eingegangen.

Insgesamt sei die Silvesternacht „ruhig und friedlich verlaufen“, bilanziert Grauheding. Obwohl einiges an Feuerwerk abgebrannt worden sei, habe es keine Schlägereien oder Ähnliches gegeben.