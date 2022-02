In Lindenberg am Damwildgehege in der Eckwiesenstraße sind Ruhebänke beschädigt worden, vermutlich in der Nacht auf Donnerstag. „Wahrscheinlich ist versucht worden, die Bänke zu entwenden“, sagt Karl-Heinz Risch, dem die Damhirsche gehören. Da die Bänke fest verankert seien, sei es den Tätern offenbar nicht gelungen, sie zu entfernen. Genutzt werden könnten sie aber auch nicht mehr, ärgert sich Risch. Sein Schwiegersohn habe die Bänke selbst hergestellt, damit Spaziergänger sich ausruhen und gleichzeitig die Tiere beobachten können, erzählt der Lindenberger. Wegen des Ausblicks werde die Sitzgruppe „Hubertusblick“ genannt. Risch kommt jeden Tag zu dem Gelände, um die Tiere zu füttern. Die Beweidung der Fläche habe eine doppelte Funktion. Zum einen seien die Tiere einfach schön anzusehen, zum anderen sorgten sie dafür, dass die Fläche nicht zuwächst. Risch hat die Zerstörung der Polizei gemeldet.