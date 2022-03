Die Stadt möchte für weitere zehn Jahre ein Ruftaxi-Angebot machen. Das neue Paket sieht ab Juni vor allem zusätzliche Angebote am späten Abend und nachts vor.

Das Ruftaxi-Angebot in der Kernstadt sowie allen Weindörfern ist ein zentraler Bestandteil des Neustadter Nahverkehrsangebots. Daher will die Verwaltung daran festhalten und die entsprechenden Verträge um zehn Jahre verlängern. Im Hauptausschuss sowie wenig später im Ausschuss für Bau, Planung und Verkehr gab es dafür am Donnerstagabend sehr große Zustimmung. Christine Locher, Abteilungsleiterin Verkehrsplanung, erläuterte, dass die Stadt dafür einen entsprechenden Vertrag mit der hiesigen Taxivereinigung abschließt. Bezahlt werden müsse letztlich nur für Fahrten, die tatsächlich stattgefunden hätten, Fixkosten gebe es hingegen keine. Im Schnitt seien Kosten von 35.000 Euro pro Jahr angefallen. Für die mit dem neuen Vertrag geplanten zusätzlichen Angebote werden mit 7200 Euro pro Jahr an Mehrkosten kalkuliert, so Locher.

Auf allen vier Ruftaxi-Linien gibt es Juni von Montag bis Donnerstag sowie am Sonntag vier Fahrten um 22.23, 23.33, 0.20 und 1.05 Uhr . An Freitagen und Samstagen fahren Ruftaxis nun nachts um 1.55 und 2.55 Uhr. Dafür entfallen mangels Nachfrage auf zwei Linien Fahrten am Sonntagmorgen zwischen 8 und 10 Uhr. Außerdem soll beim Cineplex-Kino eine neue Ruftaxi-Haltestelle eingerichtet werden.

Wichtig für die Jugendlichen

Locher betonte: „Wir halten Ruftaxis für sehr wichtig. Sie sind ein ergänzendes Angebot, wenn kein Bus fährt.“ Aus den Fraktionen gab es für die Verlängerung des Angebots sowie die punktuellen Erweiterungen viel Lob. Es sei insbesondere mit den nächtlichen Fahrten wichtig, den Jugendlichen in Neustadt ein Angebot zu machen, dass sie etwas unternehmen und dann trotzdem wieder gut nach Hause kommen könnten.

Claus Schick (SPD) hatte noch mögliche „Synergieeffekte“ mit dem Neustadter Unternehmen „Mobilty on Demand“ (MoD) angeregt, das ebenfalls einen Fahrdienst anbietet. Locher meinte dazu: „Ruftaxi und MoD ergänzen sich.“ Bei Ruftaxis gebe es feste Zeiten und Regeln, MoD sei immer auf Abruf unterwegs.