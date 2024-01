Wird das Ruftaxi, das auf Bestellung ab 23 Uhr – dies nach dem Ende des Busfahrplans – zwischen Neustadt und mehreren Orten der Verbandsgemeinde Lambrecht fährt, noch benötigt? Diese Frage stellte Rene Verdaasdonk, Sprecher der SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat, in einer Sitzung des Gremiums in Lambrecht. Verdaasdonk verwies darauf, dass es mit Mobility on Demand (MoD) nun ein Angebot für abendliche Fahrten in der Verbandsgemeinde gebe, das besser sei als das Ruftaxi. Die Verbandsgemeinde beteiligt sich mit 58 Prozent an den Kosten für das Ruftaxi. Diese Kosten ändern sich jährlich entsprechend der Nutzung. Ilona Datzer (SPD) und Verbandsbürgermeister Gernot Kuhn (CDU) erinnerten daran, dass für Besitzer von Deutschland-Ticket, Maxx-Ticket, Job-Ticket, der Karte ab 60 und verschiedener Sonderkarten das Ruftaxi kostenlos ist. Dagegen müsse für Fahrten mit MoD gezahlt werden. Auf Vorschlag von Kuhn soll beobachtet werden, ob die Nutzung des Ruftaxis wegen Mobility on Demand zurückgeht.