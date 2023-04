Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor 50 Jahren begann Rudolf Knoll seine Ausbildung als Forstwirt bei der Stadtverwaltung Neustadt. Nächstes Jahr geht er in Rente. Mit ihm geht ein Stück Zeitgeschichte. Er weiß, wie sich die Arbeit im Wald in diesen Jahren verändert hat – und Knoll verrät, warum er ganz besondere Erinnerungen an Weihnachten hat.

Es gibt wohl keinen Weg, keine Markierung, keine Bank im Forstrevier, die Rudolf Knoll nicht kennt – oder sogar selbst gebaut hat. Seit 50 Jahren ist er Forstwirt, davon arbeitet er