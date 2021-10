Ein junger Mann soll am Samstag gegen 16.50 Uhr in Geinsheim einen Rucksack gestohlen haben. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Besitzer den Rucksack kurzzeitig an seinem in der Feldstraße geparkten Auto abgestellt. Der laut Zeuge etwa zwischen 17 und 20 Jahre alte mutmaßliche Täter soll den Rucksack genommen und in eine Papiertüte gepackt haben. Danach sei er zu Fuß in Richtung Ortsmitte gelaufen. Er habe weiße Turnschuhe, eine zerrissene Jeans und eine schwarze Weste getragen und sei dunkelhaarig gewesen. Hinweise auf den Täter an die Neustadter Polizei unter Telefon 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.