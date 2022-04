„Rocker vom Hocker“ Sven Hieronymus hat gestern mit dem RPR1-Truck am Saalbau Station gemacht und Spenden für die Ukraine gesammelt. Die Neustadter haben sich in Zeug gelegt und waren dabei, einen neuen Spendenrekord aufzustellen.

Auf dem Neustadter Saalbauvorplatz stehen gut sichtbar zwei Zelte, links daneben parkt ein großer Lkw. Im Minutentakt kommen Menschen vorbei und bringen Toilettenpapier, Katzenfutter und zahlreiche weitere Hilfsgüter mit. Es ist halb fünf an diesem sonnigen Mittwochnachmittag. Als die Aktion etwa eine halbe Stunde zuvor begann, sei der Lastwagen noch komplett leer gewesen, erzählen die Helfer vom Radiosender RPR1. Jetzt stapeln sich bereits viele Kartons im Innenraum, ein Kinderwagen ist gut zu sehen.

Bozena Höbold zum Beispiel hat gemeinsam mit ihrem Mann und Kollegen einen ganzen Sprinter mit Verbandsmaterialien, Seife und Hygieneartikeln vollgeladen. Die Frau aus Weisenheim arbeitet als Krankenschwester im Kreiskrankenhaus in Grünstadt. „Ich habe von der Aktion im Radio gehört und meine Chefin gefragt, ob wir helfen können“, erzählt sie. Diese sei sofort bereit gewesen, auch ihre Kolleginnen spendeten privat. Ihr Mann arbeitet bei einer Mannheimer Firma, die Seife produziert und organisierte knapp 90 Kisten davon. Höbold kommt ursprünglich aus Polen, der Krieg in der Ukraine geht ihr nahe. „Das ist unser Nachbarland. Man ist mit dem Herzen dabei, das tut schon weh.“ Zu helfen, sagt sie, gibt ihr ein gutes Gefühl.

Ende Februar an der Grenze gewesen

„Die Spendenbereitschaft ist hoch“, berichtet Initiator Sven Hieronymus im Gespräch mit der RHEINPFALZ. „Wenn es so weitergeht, knackt Neustadt den Rekord.“ Der Comedian ist immer wieder für Fotos gefragt, packt aber auch selbst mit an. Was wäre, wenn der Lastwagen vor Ende der Aktion um 19 Uhr voll sein sollte? „Dann holen wir halt noch einen“, entgegen der Rocker sofort. „Wir sind schon vorbereitet.“

Ende Februar fuhr Sven Hieronymus mit einem Freund mit einem spontanen Hilfsgütertransport an die polnisch-ukrainische Grenze. Was er in diesen Tagen erlebte, sei Motivation gewesen, weitere Hilfe auf die Beine zu stellen. Er gründete den Verein „Nicht reden. Machen!“ und sammelt getreu diesem Motto seit Anfang März in seinem Heimatort Bodenheim selbst regelmäßig Hilfsgüter. Beim Radiosender RPR1 moderiert der „Rocker vom Hocker“ eine Sendung. Der Sender unterstützte Hieronymus mit dem sendereigenen Truck. Zuerst ging es ins Rheinland nach Koblenz, wenig später nach Trier. Neustadt bildete gestern den Abschluss der Spendentour. 422 Paletten Hilfsgüter seien inzwischen fertig gemacht worden, berichtet Hieronymus. Zudem wurden 50 Geflüchtete aus der Ukraine mit nach Deutschland genommen. „Für uns ist die Aktion natürlich nicht vorbei“, sagt er und meint damit, dass in Bodenheim weiter gesammelt werde.

Vor dem Karate-Training noch vorbeigeschaut

„Hallo, mein Lieber, stell’s einfach dahin“, sagt Hieronymus zu Andreas Kimmel aus Neustadt, der eine Kiste mit verschiedenen Lebensmitteln, Schokolade und Verbandsmaterial mitbringt. Mit dabei ist auch sein siebenjähriger Sohn Emil. Er ist schon fertig umgezogen für sein Karate-Training. Bevor der Papa ihn zum Training fährt, wollten die beiden aber unbedingt noch die Hilfsaktion unterstützen. „Ich finde es ganz wichtig, dass wir jetzt helfen. Das geht einem ja nah“, sagt er. Auf seinem Weg zur Arbeit nach Worms hört der Neustadter immer RPR1, so habe er von der Aktion erfahren. „Ich bin die Liste durchgegangen und habe geschaut, was benötigt wird“, erzählt er. Auch aus seinem Betrieb, einem Wormser Glashandel, seien etwa Kopfhörer und Verbandsmaterialien gespendet worden.

Während er erzählt, kommen immer mehr Menschen vorbei, der Lastwagen füllt sich stetig. Jochen Hirsch aus Flemlingen und seine Familie waren bereits in Bodenheim und unterstützen die Hilfsaktion, jetzt sind sie auch nach Neustadt gekommen. „Wir waren extra im DM“, erzählt er. Über Zahnbürsten bis zu Feuchttüchern sei querbeet alles dabei, zählt er auf. Währenddessen laufen die RPR1-Moderatoren Ben Salzner und Laura Nowak herum und sammeln O-Töne bei den fleißigen Spendern. Salzner hatte in der Morningshow des Senders versprochen, mit den Pfälzern, die vorbeikommen, eine Schorle zu trinken. Auch dafür haben Hirsch und seine Frau den passenden Wein und Wasser mitgebracht.

Die Menschen bringen nicht nur Sachspenden nach Neustadt. Sabine Vongerichten, Leiterin der Kindertagesstätte Faustina aus Rheinzabern, hat einen Scheck über 1000 Euro unter dem Arm. Das Geld habe der Förderverein der Kita bei einem Kuchen- und Buttonverkauf eingenommen, erzählt sie. „Sensationell“, findet Hieronymus und umarmt sie.