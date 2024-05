Königsbach verzichtet auf einen Neujahrsempfang. Dafür gibt es einen Frühlingsempfang mit Rede der Ortsvorsteherin, Informationsangebote der örtlichen Vereine für die Neubürger sowie Sekt und Häppchen. Soweit nichts Ungewöhnliches, im Vergleich zum Neujahrsempfang nur halt ein paar Wochen später im Jahr.

Doch für vergangenen Sonntag hatten die Königsbacher noch einige Ideen mehr und können dank der pfiffigen Ortsgemeinschaft auf einen richtig gelungenen Nachmittag zurückblicken. Dieses Mal war Königsbach quasi Programm und Ortsvorsteherin Alexandra Schaupp lud zur royalen Gartenparty ein. Das Wetter spielte auch mit. Es war erst britisch-regnerisch, doch mit Beginn des Empfangs wurde es schöner und trocken.

Schaupp und ihre Mitstreiter hatten für königlichen Glanz auch zwei Pappfiguren besorgt: König Charles und Königin Camilla begrüßten als lebensgroße Pappfiguren alle Gäste. Außerdem gab es einen Hutwettbewerb. Wenn schon britischer Adelsglanz, dann aber richtig, lautete das Motto von Schaupp. „Es kamen wirklich viele mit Hut“, freut sich die Ortsvorsteherin. Daher konnte auch die geplante Ehrung umgesetzt werden. Die ersten drei Plätze gingen an Susanne von Öttingen, Marina Orth und Edith Brandstätter.

Spendentanz an der Kerwe

Für eine besondere Überraschung sorgte Bürgerin Daniela Schreck, die sogar einen Hut gebacken hat. „Den haben wir dann für 100 Euro versteigert“, so Schaupp. Denn die Königsbacher haben eine neue Spendenaktion gestartet. Im Ort wohnende Feuerwehrleute pflegen noch Kontakte nach Mayschoß im Ahrtal, um das sich Neustadt nach der Flutkatastrophe 2021 intensiv gekümmert hatte. Eine kleine Königsbacher Delegation war im April im Ahrtal und konnte sehen, so Schaupp, „dass sie schon sehr viel gemacht haben, aber immer noch einiges zu tun ist“. Daher wollen die Königsbacher dort helfen. Mayschoß will einen Transporter anschaffen. „Wir wollen unseren Beitrag leisten, dass dies klappt“, sagt Schaupp. Inklusive der Versteigerung des Hut-Kuchens kamen beim Frühlingsempfang insgesamt 786 Euro zusammen.

Daniela Schreck hatte einen Hut gebacken. Er wurde für 100 Euro versteigert. Foto: Bernhard Lackner/gratis

Die Spendensammlung für Mayschoss soll bei der Kerwe am dritten Juni-Wochenende fortgesetzt werden. Und auch dafür haben die Königsbacher schon Pläne geschmiedet. Am Kerwesonntag und Kerwedienstag wird es einen großen Spendentanz geben. „Wir laden alle zum Tanzen ein und ähnlich wie bei Spendenläufen, wo pro Runde gesammelt wird, gibt es bei uns dann pro Tanz einen Spendenbetrag“, erklärt Schaupp. Sie freue sich schon drauf: „Wenn wir alle tanzen, ist das auch gut für die Ortsgemeinschaft.“

Die war auch am Sonntag beim Frühlingsempfang eingebunden. Das Jugendorchester des Musikvereins führte vor, was es beim Probenwochenende gerade erst gelernt hatte, und die Kita-Kinder sangen „unsere Hymne, das Königsbach-Lied“. Außerdem ehrte Schaupp drei Bürger mit der örtlichen Ehrennadel: Gisela Brantl (SPD), Walter Oberhettinger (FWG) und Thomas Duppler (CDU) engagieren sich seit Jahrzehnten im Ortsbeirat.