Fast genau 100 Jahre nach seiner Uraufführung am 14. Februar 1924 im Ufa-Palast am Zoo in Berlin zeigt das Neustadter Roxy-Kino am kommenden Mittwoch, 28. Februar, um 19.30 Uhr nun in seiner Stummfilmreihe Fritz Langs Klassiker „Die Nibelungen“ in einer von der Wiesbadener Murnau-Stiftung restaurierten Fassung und musikalisch begleitet von Frieder Alexander Egri am Klavier. „Die Nibelungen“ waren einer der aufwendigsten und teuersten Monumentalfilme der 1920er Jahre und setzten international Maßstäbe insbesondere in puncto Tricktechnik, Dekoration, Kostüme und Lichtgebung. Gezeigt wird an diesem Abend der erste Teil der zweiteiligen Produktion, „Siegfried“, der sich um Aufstieg und Fall des Sagenhelden dreht, mit dem Kampf gegen den Drachen und der Erbeutung des Nibelungenschatzes als einem von vielen Höhepunkten. Doch bekanntlich unterläuft dem Heros danach beim Bad im Drachenblut ein Flüchtigkeitsfehler – mit fatalen Folgen. Karten (17,50 Euro) an der Kinokasse oder unter www.roxy.de.