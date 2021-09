Fast zehn Monate ist es her, dass der letzte „Arthouse“-Film im Neustadter Roxy-Kino zu sehen war, doch jetzt startet die montägliche Kunstfilmreihe wieder. Allgemein sei der Kinobetrieb im Sommer viel besser angelaufen, als erwartet, berichtet Roxy-Chef Michael Kaltenegger, und so wage er nun auch den Neustart beim „Arthouse“.

Acht überwiegend europäische Filme hat Kaltenegger bis Ende Oktober eingeplant. Los geht es am kommenden Montag, 6. September, mit der Doku „Die Unbeugsamen“, der mit Interviews und historischen Aufnahmen den steinigen Weg beleuchtet, den Parlamentarierinnen in Westdeutschland zu durchschreiten hatten, um Teilhabe an der Bonner Republik zu erreichen. Danach folgen im Wochen-Rhythmus: „Die Welt wird eine andere sein“ über eine Frau, die sich in einen Islamisten verliebt, die Komödie „Die perfekte Ehefrau“ mit Juliette Binoche, die Schuldoku „Herr Bachmann und seine Klasse“, das Resozialisierungsdrama „Home“, das Regiedebüt von Franka Potente, die Jack-London-Verfilmung „Martin Eden“, „Via Con Me“, ein Bio-Pic über den italienischen Sänger Paolo Conte mit Roberto Benigni, Isabella Rossellini und Jane Birkin sowie den iranischen Berlinale-Gewinner „Doch das Böse gibt es nicht“. Alle Filme bis auf „Herr Bachmann“ beginnen um 17.30 Uhr und um 20 Uhr. Die Schuldoku startet um 17 Uhr und um 19 Uhr, wobei es vor beiden Vorstellungen eine Diskussionsrunde mit Vertretern des Landeselternbeirats und der Landesschülervertretung geben wird.