Ab Montag gibt es wieder Arthouse-Filme im Roxy Kino. Neu ist, dass die Filme abseits des Mainstreams künftig auch mittwochs um 17.30 Uhr zu sehen sind.

Die neue Staffel startet am kommenden Montag, 3. Januar, mit dem Film „Mein Sohn“. Hauptdarstellerin Anke Engelke, bislang vorwiegend für ihre Comedy- und Synchronrollen bekannt, zeigt sich in der dramatischen Mutter-Sohn-Geschichte von einer Seite, wie wir sie bislang noch nicht kannten.

Der Dokumentarfilm „The Lost Leonardo“ am 10. Januar seziert mitreißend die Absurditäten der Kunstwelt anhand eines lange verschollenen Da Vinci-Gemäldes.

Vom western bis zur Biopic

Jane Campions Spät-Western „The Power Of The Dog“, der am 17. Januar gezeigt wird, ist für sieben Golden Globes nominiert. In der in Montana in den 1920er Jahren angesiedelten Geschichte geht es um zwei ungleiche Brüder, die gemeinsam eine große Ranch bewirtschaften.

Das Biopic „Lieber Thomas“ am 24. Januar über Leben und Arbeiten des Schriftstellers, Filmemachers und Übersetzers Thomas Brasch (1945-2001), der erst in der DDR, dann aber auch in der Bundesrepublik an den Widersprüchen der gesellschaftlichen Verhältnisse verzweifelte, zielt auf die Essenz seines Denkens und damit auf die deutsche Geschichte und Kunst des 20. Jahrhunderts.

Historie und Drama

„Monte Verita“ am 31. Januar führt ins schweizerische Tessin. Der „Berg der Wahrheit“ war in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ein bekannter Treffpunkt von Künstlern, Schriftstellern sowie Anhängern unterschiedlicher politischer und gesellschaftlicher Bewegungen, eine Art frühe Landkommune und Künstlerkolonie. Erzählt wird die Geschichte von Hanna, einer jungen Frau, die sich müht, den strengen Erwartungen und engen Grenzen der damaligen Gesellschaft zu entkommen. Ein historisches Drama, das moderner nicht sein könnte.

Eine universelle Geschichte der Generationen zwischen Lebensträumen und Existenzsorgen, die auch die dramatischen Arbeitsbedingungen der Landwirte und den Preis unserer Nahrung thematisiert, ist der französische Film „Das Land meines Vaters“ am 7. Februar.

Dokumentation und Tragikomödie

Die Dokumentation „In den Uffizien“ am 14. Februar führt in das gleichnamige Museum in Florenz und zeigt seine ungebrochene Anziehungskraft und die Arbeit hinter den Kulissen als eine kollektive Anstrengung, eine nie endende, passionierte Sorge um die Erhaltung jahrhundertealter Meisterwerke bei gleichzeitiger Neuerung.

Vor der sonnendurchfluteten Kulisse der malerischen Insel Farö lotet die Tragikomödie „Bergman Island“ am 21. Februar die Tiefen künstlerischer Inspiration beim kreativen Schaffensprozess aus. Inspiriert vom Geist der großen Regielegende wollen zwei Filmemacher hier den Sommer verbringen und ihre neuen Drehbücher schreiben.

Karten

Tickets gibt es im Vorverkauf unter www.roxy.de oder an der Kinokasse.