1964, vor 60 Jahren, startete die James-Bond-Reihe mit dem Film „Goldfinger“ so richtig durch. Es war das dritte verfilmte Abenteuer der Romanreihe von Ian Fleming und weltweit ein Kinoerfolg. Vor allem in Deutschland lockte der Film Millionen von Menschen in die Lichtspielhäuser, vermutlich auch dem deutschen „Bösewicht“ Gert Fröbe geschuldet. Für seine Zeit war der Film auch technisch sehr innovativ und einfallsreich und wartete mit vielen „Gags“ auf, die die Zuschauer begeisterten. Auch Honor Blackman als Bond-Girl Pussy Galore wurde legendär. Das Roxy-Kino feiert das cineastische Jubiläum nun am Freitag, 7. Juni, nun ab 19 Uhr mit einem James-Bond-Tribute-Abend. Zur Begrüßung gibt es sommerlichen Bowle. Um 19.30 Uhr startet das Programm mit einer Live-Show mit Sängerin Claudia Wehrstein, die einige der schönsten James-Bond-Songs live auf der Kinobühne präsentiert. Sie wird begleitet von dem Karlsruher Pianisten Frieder Egri am Keyboard. Danach heißt es Vorhang auf für „Goldfinger“ und Sean Connery als Agent mit der Lizenz zum Töten. Karten (22,50 Euro) an der Kino-Kasse oder unter www.roxy.de.