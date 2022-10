Ab Montag, 31. Oktober, gibt es wieder Arthouse im Neustadter Roxy-Kino. Bis Weihnachten werden wieder jeweils montags um 17.30 und 20 Uhr und mittwochs um 17.30 Uhr außergewöhnliche Filme jenseits des Mainstreams gezeigt.

Zum Auftakt wird am 31. Oktober und am 2. November die Dokumentation „Dancing Pina“ gezeigt, in der es um die aktuelle Arbeit am künstlerischen Erbe der bekanntesten und bedeutendsten Choreographin ihrer Zeit geht – Pina Bausch, die klassisch an der Dresdner Semperoper und im Senegal mit einem Ensemble, dessen Mitglieder vom Streetdance und vom traditionellen afrikanischen Tanz kommen, gearbeitet hat.

„Mutter“ heißt der Film am 7. und 9. November, in dem Anke Engelke als fiktive Figur die Geschichte von Freude und Zweifel, Macht und Ohnmacht, Wut und Liebe der Mutterschaft anhand von acht Frauen zwischen 30 und 75 exemplarisch erzählt.

Hommage an Fassbender

„Peter von Kant“ (14. und 16. November) handelt von dem ehemals erfolgreichen Regisseur Peter von Kant, der durch seine Muse den jungen, schönen Amir kennenlernt und sich auf der Stelle in den Schauspieler verliebt. Genauso schnell endet die Affäre auch wieder – nachdem Amir durch Peter berühmt geworden ist. Amir verspottet, demütigt und betrügt Peter. Eine Hommage von François Ozon an Rainer Werner Fassbender und an das Kino der 1970er Jahre.

„Die Küchenbrigade“ heißt der Arthouse-Film am 21. und 23. November, in dem es um eine renommierte Köchin geht, die schon immer von einem eigenen Restaurant träumt. Als sich eine entsprechende Gelegenheit bietet, fehlen jedoch das Geld und der Mut. Widerwillig übernimmt sie kurzzeitig die Leitung der Küche in einem Heim für jugendliche Migranten und Asylsuchende. Sie merkt schnell, dass es ohne Hilfe nicht geht, wenn sie ihren Ansprüchen an gutes Essen gerecht werden will und bald werden einige der Heimbewohner Mitglieder ihrer neuen Küchenbrigade. Eine Komödie mit Witz, Charme und viel Herz, inspiriert von der wahren Geschichte einer Restaurantchefin, die seit Jahren mit Kochkursen jungen Migranten die Integration ins Berufsleben ermöglicht.

Drama im Ersten Weltkrieg

Eine bildgewaltige Adaption von Erich Maria Remarques „Im Westen nichts Neues“ steht am 28. und 30. November auf dem Spielplan: Regisseur Ed Berger hat die Schauspieler Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Aaron Hilmer, Devid Striesow und Daniel Brühl auf die Spur der Schulfreunde geschickt, die sich angetrieben von den euphorischen Reden ihres Lehrers freiwillig in den Ersten Weltkrieg melden.

Mit humorvollen, pointierten Dialogen und genauen zwischenmenschlichen Beobachtungen erzählt „Alle reden übers Wetter“ am 5. und 7. Dezember die Geschichte einer Bildungsaufsteigerin zwischen Alltag in der Metropole und Aufwachsen in der Provinz.

Der Schrecken des Terrors

Einen ironisch-liebevollen Blick hinter die bürgerliche Fassade einer 62-jährigen Frau, deren Leben unerwartet auf den Kopf gestellt wird wirft „Da kommt noch was“ am 12. und 14. Dezember.

„Meinen Hass bekommt ihr nicht“ heißt es zum Abschluss der Reihe am 19. und 21. Dezember: Beim Attentat im Pariser Club Bataclan verliert Antoine Leiris die Liebe seines Lebens und Mutter seines Kindes. Noch völlig unter Schock trotzt er dem Terror und der Gewalt in einem bewegenden Social Media-Post mit dem Appell: „Meinen Hass bekommt ihr nicht!“. Seine Botschaft geht um die Welt und landet auf der Titelseite der Tageszeitung Le Monde. Im Ausnahmezustand muss Antoine sich nun in der neuen Realität zurechtfinden. Regisseur Kilian Riedhof („Gladbeck“, „Der Fall Barschel“) zeigt das persönliche Schicksal eines Mannes, der auf den Schrecken des Terrors eine sehr beachtliche Antwort gibt. Das Drehbuch beruht auf dem gleichnamigen Bestseller von Antoine Leiris.