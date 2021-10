Die Kultur nimmt wieder Fahrt auf – und so startet bereits am Montag, 1. November, wieder eine Arthouse-Staffel im Neustadter Roxy Kino. Bis 20. Dezember gibt es wieder jeden Montag einen Leckerbissen für Cineasten.

Die Reihe beginnt mit „Nahschuss“: In dem Film am kommenden Montag spielt Lars Eidinger, basierend auf realen Hintergründen, einen Hochschulabsolventen, der vom Auslandsnachrichtendienst der DDR angeheuert wird und in eine Spirale gerät, aus der es kein Entkommen zu geben scheint.

Beinahe 100 Jahre Familiengeschichte aus der Sicht von drei Frauen erzählt das vielfach preisgekrönte Kinodebüt „Walchensee Forever“ von Janna Ji Wonders (8. November). Der Film ist eine Reise in die Vergangenheit, die viel mit der Gegenwart zu tun hat und mit Fragen, denen sich früher oder später wohl jeder stellen muss: Was ist Heimat? Was bedeutet mir die Familie?

Ein Land im Umbruch

„Nur“ über einen Zeitraum von 40 Jahren hinweg begleitet der italienische Film „Auf alles was uns glücklich macht“ (22. November) seine Figuren von ihrer Jugend in einer italienischen Kleinstadt in den 1980er Jahren bis ins Erwachsenenalter und spiegelt damit auch die Geschichte eines Landes wider, das sich im Umbruch befindet.

Ebenfalls emotionales Kino versprechen „Supernova“ (15. November) und „Ammonite“ (13. Dezember). In ersterem bricht ein Paar mittleren Alters im Wohnmobil zu einer letzten gemeinsamen Reise auf, solange das noch geht, denn einer der beiden ist an Demenz erkrankt. „Ammonite“ ist eine Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen in den 1840er Jahren, gespielt von Kate Winslet und Shooting-Star Saoirse Ronan.

Prämiertes Drama

Wesentlich härter zur Sache geht es im Drama „Titane“ (29. November). Im Mittelpunkt steht eine junge Frau, deren Leben seit einem Unfall im Kindesalter von einer Besessenheit zu Metall beherrscht wird. Der in seinen Darstellungen stellenweise grenzüberschreitende Film erhielt völlig überraschend, angesichts des Zeitgeists aber auch vollkommen konsequent in diesem Jahr die Goldene Palme bei den Filmfestspielen in Cannes.

Zwei Filme der neuen Staffel haben mit Musik ganz unterschiedlicher Art zu tun. Die Doku „Wagner, Bayreuth und der Rest der Welt“ (6. Dezember) wirft einen neuen Blick hinter die Kulissen des weltweiten Wagner-Kults, des Festspielhauses und der Stadt Bayreuth: Wagner als gesellschaftliches Phänomen, als eine Glaubensfrage mit dem Bayreuther Festspielhaus als Pilgerort. „A Smyphony of noise“ (20. Dezember) porträtiert den Geräusche-Künstler und Klangerzeuger Matthew Herbert. Seine Intention ist es, die Geräusche der Welt zu konservieren, zu neuen, eigenen Musikstücken zusammenzubauen und die Wahrnehmung von Alltagstönen zu verändern.

Info

Ausführliche Informationen zu allen Filmen auf www.roxy.de/reihe/S6/Montag-arthouse