Das Neustadter Roxy-Kino lädt für Mittwoch, 7. Juni, zu einer Benefiz-Veranstaltung ein. Gezeigt wird der ukrainische Film „Carol of the bells“ (ukrainische Originalfassung mit deutschen Untertiteln). Der Gesamterlös aus dem Kartenverkauf geht an einen Hilfsfonds, der von ukrainischen Filmschaffenden ins Leben gerufen wurde. Nach Angaben der Stadt ist „Carol of the Bells“ ein klassisches ukrainisches Weihnachtslied. Im Film gehe es um das gut nachbarschaftliche Leben dreier polnischer, ukrainischer und jüdischer Familien, die sich in der Stadt Stanislau in den Jahren vor und nach dem Zweiten Weltkrieg ein Haus teilen. Los geht es am 7. Juni um 19.30 Uhr. Karten zum Preis von zehn Euro (ermäßigt neun Euro, Schüler und Studenten acht Euro) gibt es an der Kinokasse oder online auf www.roxy.de.