Ein Rottweiler, der nicht angeleint war, hat am Montag gegen 20 Uhr, bei Lambrecht einen anderen Hund gebissen und dessen 31-jährigen Halter am Unterarm leicht verletzt. Das teilt die Polizei mit. Der 22-jähriger Halter des Rottweilers war mit seinem Hund im Wald spazieren. Da dieser nicht an der Leine war, konnte er in einen Garten rennen und dort einen anderen Hund angreifen. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass der Halter des Rottweilers, der aus Lambrecht kommt, seiner Sorgfaltspflicht nicht nachkam. Er wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.