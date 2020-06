Die Kultur-Veranstaltungsorte Saalbau und Villa Böhm glänzten am Montagabend im Rotlicht.

Bei der bundesweiten „Night of Light“ wollten Veranstalter und Kulturschaffende auf ihre Notlage wegen des Corona-Lockdowns aufmerksam machen. „Wir haben Sympathie für die Aktion und Verständnis für die Not der Veranstaltungswirtschaft“, erklärte eine Stadt-Sprecherin. Die Anfrage, auch das Rathaus zu beleuchten, habe die Verwaltung am Freitagabend zu spät erreicht, um den Wunsch noch umsetzen zu können.