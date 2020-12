Vermutlich bereits in der Nacht von 17. auf 18. Dezember haben sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu mehreren Grundstücken in der Kleingartenanlage Rothenbusch im Neustadter Osten verschafft. Laut Polizeibericht vom Sonntag sind mindestens sieben Parzellen betroffen. Weil die Täter Türen und Garagentore aufhebelten, entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Außerdem wurde vieles gestohlen, vor allem Werkzeug und Gartengerät. Allerdings entdeckte die Polizei ein mutmaßliches Tatwerkzeug. Es wird nun auf verwertbare Spuren untersucht. Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder ebenfalls betroffen ist, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt unter Telefon 06321/8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.